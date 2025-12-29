  1. استانها
کشف سفال‌نوشته‌های دوره ایلخانی در البرز

کرج- معاون میراث فرهنگی البرز گفت: برای نخستین بار در استان نمونه‌ای منحصر به فرد از سفال‌نوشته‌های تاریخی مربوط به دوره ایلخانی شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز محمودی ضمن تأکید بر اهمیت این کشف، اظهار کرد: در پی بررسی‌های مستمر یگان حفاظت میراث فرهنگی البرز و همکاری نزدیک با نیروی انتظامی نظرآباد، در جریان بازدید از یک پروژه عمرانی در این شهرستان، قطعه‌ای سفال تاریخی در محل دپوی خاک پروژه مشاهده شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت این یافته، بلافاصله دستور توقف عملیات عمرانی صادر شد تا بررسی‌های دقیق کارشناسان صورت پذیرد.

محمودی با اشاره به نقش حیاتی هوشیاری نیروهای یگان حفاظت، گفت: خوشبختانه مجری پروژه خاک‌های دپو شده را پراکنده نکرده بود. این مسئله موجب شد که کارشناس باستان‌شناسی این اداره‌کل، بتوانند با دقت و کنکاش چند قطعه سفال، کاشی و استخوان‌های ریز را شناسایی کنند. در نتیجه، پروژه به طور موقت متوقف و مواد فرهنگی کشف شده به اداره میراث فرهنگی نظرآباد منتقل شدند.

معاون میراث فرهنگی البرز توضیح داد: پس از انتقال آثار کشف شده و انجام مراحل شست‌وشو و پاکسازی اولیه، بررسی‌های دقیق نشان داد که قطعات سفال مربوط به دوره ایلخانی هستند و بر روی دو قطعه از آن‌ها نوشته‌های تاریخی به چشم می‌خورد.

وی تصریح کرد: تا پیش از این، استان البرز هیچ نمونه‌ای از سفال‌نوشته در اختیار نداشت و این کشف می‌تواند افق تازه‌ای برای پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی منطقه باز کند. وجود نوشته بر روی سفال‌ها، علاوه بر ارزش هنری و تاریخی، اطلاعات جدیدی درباره شیوه زندگی و روابط اجتماعی مردم این منطقه در دوره ایلخانی ارائه می‌دهد.

محمودی خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل همکاری مستمر میان یگان حفاظت، کارشناسان باستان‌شناسی و نیروهای انتظامی است و ابراز امیدواری کرد که نتایج بررسی‌های کارشناسی در آینده نزدیک منتشر شود.

