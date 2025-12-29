به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز محمودی ضمن تأکید بر اهمیت این کشف، اظهار کرد: در پی بررسیهای مستمر یگان حفاظت میراث فرهنگی البرز و همکاری نزدیک با نیروی انتظامی نظرآباد، در جریان بازدید از یک پروژه عمرانی در این شهرستان، قطعهای سفال تاریخی در محل دپوی خاک پروژه مشاهده شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت این یافته، بلافاصله دستور توقف عملیات عمرانی صادر شد تا بررسیهای دقیق کارشناسان صورت پذیرد.
محمودی با اشاره به نقش حیاتی هوشیاری نیروهای یگان حفاظت، گفت: خوشبختانه مجری پروژه خاکهای دپو شده را پراکنده نکرده بود. این مسئله موجب شد که کارشناس باستانشناسی این ادارهکل، بتوانند با دقت و کنکاش چند قطعه سفال، کاشی و استخوانهای ریز را شناسایی کنند. در نتیجه، پروژه به طور موقت متوقف و مواد فرهنگی کشف شده به اداره میراث فرهنگی نظرآباد منتقل شدند.
معاون میراث فرهنگی البرز توضیح داد: پس از انتقال آثار کشف شده و انجام مراحل شستوشو و پاکسازی اولیه، بررسیهای دقیق نشان داد که قطعات سفال مربوط به دوره ایلخانی هستند و بر روی دو قطعه از آنها نوشتههای تاریخی به چشم میخورد.
وی تصریح کرد: تا پیش از این، استان البرز هیچ نمونهای از سفالنوشته در اختیار نداشت و این کشف میتواند افق تازهای برای پژوهشهای تاریخی و فرهنگی منطقه باز کند. وجود نوشته بر روی سفالها، علاوه بر ارزش هنری و تاریخی، اطلاعات جدیدی درباره شیوه زندگی و روابط اجتماعی مردم این منطقه در دوره ایلخانی ارائه میدهد.
محمودی خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل همکاری مستمر میان یگان حفاظت، کارشناسان باستانشناسی و نیروهای انتظامی است و ابراز امیدواری کرد که نتایج بررسیهای کارشناسی در آینده نزدیک منتشر شود.
نظر شما