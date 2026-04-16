۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

سرپرست دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد تعیین شد

حسین فردوسی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی سرپرست دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حکم سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین فردوسی که در حال حاضر مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده دارد، با حفظ این سمت به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

در متن حکم صادر شده از سوی وزیر اقتصاد، بر لزوم هماهنگی کامل میان ارکان وزارتخانه و دبیرخانه مناطق آزاد برای پیشبرد اهداف راهبردی دولت تأکید شده است.

لازم به ذکر است که پیش از این، رضا مسرور مسئولیت دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت.

