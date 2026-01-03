آغاز خلوت با خدا در بندرلنگه، ابوموسی و بستک

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: اعتکاف در ماه رجب، که از ماه‌های حرام و پر فضیلت است، جلوه‌ای دوچندان می‌یابد. معتکفان در این ایام، با روزه، نماز، دعا و قرائت قرآن، به استقبال «ماه خدا» می‌روند. آنان بر این باورند که این سه روز خلوت معنوی، زمینه‌ساز تحول درونی و تهیه توشه برای ورود به فصول عبادت در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان است. مراسم احیا، دعای و مناجات با پروردگار، از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام به شمار می‌رود.

نسیم وحدت در حریم خلوت

نکته حائز اهمیت در برگزاری این مراسم، تجمیع اقشار مختلف مردم با سلایق و دغدغه‌های گوناگون، زیر سقفی واحد به نام عبادت است. در کنار دانشجویان و طلاب، چهره‌های فرهنگی، ورزشی و حتی افرادی با مشاغل سخت، نیز در صف معتکفان دیده می‌شوند. این هم‌نشینی و هم‌دلی، وحدت آفرین بوده و جلوه‌ای عملی از امت واحده اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

آماده‌سازی روح برای بهار عبادت

کارشناسان امور دینی بر این باورند که اعتکاف رجبیه، تنها یک مراسم محدود سه‌روزه نیست، بلکه یک «کارگاه تربیتی» فشرده است که شرکت‌کنندگان را با تمرین انس با ذکر، دوری از گناه و مراقبت از نفس، برای یک دوره طولانی‌مدت معنوی در سال آماده می‌کند. بهره‌گیری از مجالس سخنرانی و پرسش و پاسخ با علما، به عمق‌بخشی این تجربه کمک شایانی می‌کند. به نظر می‌رسد این سنت حسنه، پاسخی به نیاز فطری بشر امروز برای یافتن آرامش در پناه معنویت است.

اعتکاف ۱۴۰۴ بندرلنگه رویکردی کیفی و تربیتی با حضور بیش از ۶۰۰ نفر در شش مسجد

‌مراسم معنوی اعتکاف رجب در شهرستان بندرلنگه امسال با شعار عمق‌بخشی به محتوا و تجربه‌ای کیفی، در شش پایگاه برگزار شد و بیش از ۶۰۰ نفر از معتکفان را در فضایی آکنده از عبادت و معرفت گرد هم آورد.

حجت‌الاسلام رهسپار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر حرکت از کمیت به سمت کیفیت در برگزاری این آئین، اظهار داشت: هدف اصلی ما در اعتکاف امسال، صرفاً برگزاری یک رویداد نبود، بلکه تربیت دل‌ها و جان‌هایی بود که با ایمان و بصیرت بیشتری از این خلوت معنوی خارج شوند.

وی افزود: تمام برنامه‌ریزی‌ها با محوریت ایجاد فرصتی برای «بازگشت به خویشتن و بازسازی روح در میانه زندگی پرمشغله» طراحی شده بود.

تنوع پایگاه‌ها برای اقشار مختلف

رهسپار بیان کرد: امسال شش پایگاه مجزا برای پاسخگویی به نیازهای معنوی گروه‌های مختلف جامعه در نظر گرفته شد. این پایگاه‌ها شامل دو پایگاه ویژه دانش‌آموزی با برنامه‌های متناسب با روحیات نوجوانان، یک اعتکاف مادر و فرزندی به منظور تقویت پیوند عاطفی خانواده در بستر معنویت، یک پایگاه اعتکاف عمومی برای عموم مردم مؤمن و دو پایگاه در شهر چارک بود.

محتوای غنی و پاسخگو به نیازهای نسل جدید

وی در تشریح تمایز برنامه‌های امسال خاطرنشان کرد: در کنار فضای پرنشاط معنوی، تلاش کردیم محتواهایی ارائه دهیم که پاسخ‌گوی پرسش‌ها و نیازهای فکری معتکفان، به‌ویژه نسل جوان باشد.

وی افزود: از ظرفیت روحانیون باتجربه، مربیان فرهنگی و نیروهای جوان دغدغه‌مند برای ارائه برنامه‌هایی چون نشست‌های معرفتی، کارگاه‌های اخلاقی و سبک زندگی اسلامی، جلسات انس با قرآن و زیارت عاشورا، و همچنین محافل پرسش و پاسخ استفاده شد.

رئیس تبلیغات اسلامی بندرلنگه در پایان با دعوت از همه مردم برای بهره‌بردن از چنین فرصت‌هایی، بیان کرد: امیدواریم ثمره این سه روز، تجلی آرامش قلبی، تصمیم‌های الهی و تقویت روحیه ایمانی در زندگی روزمره مردم شهرستان باشد. اعتکاف امسال با همت تمام دستگاه‌ها و نهادهای مردمی، حرکتی در مسیر بیداری و تربیت دل‌ها بود.

اعتکاف معنوی بانوان شیعه در بستک؛ نماد وحدت در تنوع مذهبی

‌رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بستک از برگزاری اعتکاف بانوان با حضور ۳۰ نفر در یکی از مساجد این شهرستان خبر داد و این حرکت را نشان‌دهنده عشق به عبادت و خودسازی در میان بانوان منطقه، علیرغم اقلیت بودن جمعیت شیعه، خواند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی دمی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای گذشته، سی نفر از بانوان مؤمنه شهرستان بستک در قالب مراسم معنوی اعتکاف، در یکی از مساجد این شهر گرد هم آمدند تا در فضایی روحانی به عبادت و انس با معبود بپردازند.

وی با تقدیر از حضور پرشور این بانوان، افزود: این حرکت عبادی، جلوه‌ای از ایمان عمیق و اشتیاق بانوان شهرستان به برنامه‌های الهی است که علیرغم محدودیت‌های عددی، با عزمی راسخ به سمت سلوک معنوی گام برمی‌دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی بستک در ادامه با اشاره به ویژگی‌های منطقه، خاطرنشان کرد: حدود ۹۹ درصد از مردم شهرستان بستک را برادران و خواهران اهل سنت تشکیل می‌دهند و جامعه شیعه از نظر آماری در اقلیت قرار دارد. با این وجود، این آمار محدود، هرگز مانعی برای بروز ارادت و فعالیت‌های معنوی آنان نبوده و این حضور پررنگ در مراسمی چون اعتکاف، گواهی بر این مدعاست.

دمی‌زاده این رویداد را نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل میان پیروان مذاهب اسلامی در شهرستان دانست و تأکید کرد: چنین برنامه‌هایی نه تنها موجب تقویت بعد روحانی افراد می‌شود، بلکه وحدت و انسجام اجتماعی را در سایه احترام به اعتقادات یکدیگر تقویت می‌کند.

وی در پایان، برای تمامی معتکفان، قبولی طاعات و تقرب به درگاه الهی را مسئلت کرد و از تلاش‌های هماهنگ‌کنندگان و حامیان این مراسم قدردانی نمود.

حضور ۲۰۰ نفر در آئین اعتکاف جزیره ابوموسی

مراسم اعتکاف در روزهای پایانی ماه رجب با حضور ۲۰۰ نفر از اهالی جزیره ابوموسی در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرزاد حسنی، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ابوموسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حضور پرشور ۲۰۰ نفر از هم‌وطنانمان در این آئین معنوی، نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و عشق به اهل بیت (ع) در میان مردم این جزیره است.

وی افزود: برگزاری چنین برنامه‌های معنوی در جزیره ابوموسی علاوه بر تقویت روحیه ایمان و اخلاص، پیام وحدت و انسجام ملی را به تمامی جهان مخابره می‌کند.

رئیس تبلیغات اسلامی ابوموسی تصریح کرد: مردم غیور ابوموسی همواره در تمامی عرصه‌های دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی پیشگام بوده‌اند و این حرکت معنوی نیز تجلی دیگری از پایبندی آنان به مبانی دینی و ملی است.

بر اساس این گزارش، در طول مدت اعتکاف برنامه‌های متنوعی از جمله دعا، مناجات، سخنرانی‌های اخلاقی و قرائت ادعیه ویژه این ایام برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در فضایی آکنده از معنویت و آرامش، به راز و نیاز و عبادت پرداختند. این مراسم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و به صورت منظم تا سحرگاه آخرین روز ادامه داشت.