به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه حسن زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نهضت سوادآموزی نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی و بهبود شاخصهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحقق عدالت آموزشی ایفا کرده است.
سرپرست اداره سوادآموزی تربتجام با اشاره به اهداف تشکیل نهضت سوادآموزی افزود: هفته سوادآموزی امسال با شعار «سوادآموزی بر مدار تحول» و با هدف ترویج سواد دیجیتال، ارتقای رشد فردی و اجتماعی و همچنین شناسایی و جذب افراد بازمانده از تحصیل برگزار میشود.
وی با قدردانی از همراهی اداره آموزش و پرورش، شورای اسلامی شهر و شهرداری با نهضت سوادآموزی تصریح کرد: با تلاش کارشناسان سوادآموزی در جذب سوادآموزان و همراهی آموزشدهندگان، میزان بیسوادی و کمسوادی و تشکیل کلاسها به سطح دو تا سه درصد رسیده است.
حسن زاده با اشاره به شیوه کلاسگذاری خاطرنشان کرد: کلاسهای سوادآموزی در سه دوره «سواد»، «انتقال تلفیقی» و «تحکیم» بهصورت مجزا برگزار میشود و علاوه بر آن، در ندامتگاه و مهمانشهر اتباع خارجی نیز کلاسهای سوادآموزی بهصورت فعال دایر است.
سرپرست اداره سوادآموزی تربتجام با بیان اینکه کلاسگذاریها در سال جاری بهصورت مدرسهمحور اجرا میشود، اظهار کرد: در سال تحصیلی گذشته مجموعاً ۱۱۷ کلاس سوادآموزی در سطح شهرستان تشکیل شد و امسال این کلاسها در قالب هفت پایگاه شهری و روستایی شامل دبستان فاطمه عباد عسگری، دبستان شهید سرور احمدی و دبیرستان اسماً تربتجام، دبیرستان حضرت مریم سمیعآباد، دبیرستان کوثر نیلشهر، دبستان انصار مهمانشهر و دبیرستان سهند موسیآباد برگزار میشود.
