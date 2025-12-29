٩دی حماسه بصیرت و میدان داری مردم در دفاع از انقلاب اسلامی است

حجت الاسلام مرتضی قربانی نژاد، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حماسه نهم دی ماه، حماسه بصیرت و میدان داری مردم در دفاع از انقلاب است.

وی افزود: وقتی که مردم میدان را بدون هیچ درخواستی از سوی نظام به دست گرفتند و دیدند که دشمن و فتنه گران به سمت و سوی خلاف ادعاهایی که داشتند حرکت می‌کنند، فهمیدند دشمنی فتنه گران با اصل نظام است.

امام جمعه فهرج گفت: رهبر معظم انقلاب با بصیرت و صبر به گونه‌ای عمل و میدان را مدیریت کردند که کم کم صف مردم از فتنه گران جدا شد و مردم دیدند که مسئله، مسئله انتخابات نیست و اینها مسئله شأن دشمنی‌هایی است که با اصل نظام دارند و اوج این دشمنی هارا در روز تاسوعا و عاشورای سال ١٣٨٨ نشان دادند.

حجت الاسلام قربانی نژاد، گفت: مردم در روز نهم دی ماه سال ١٣٨٨ خودجوش در حمایت از اصل نظام، قرآن، دین و جمهوری اسلامی بیرون آمدند و با این حرکت و بصیرتی که نشان دادند دشمنان را نا امید و نظام را بیمه کردند.

امام جمعه فهرج گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی از فتنه کسانی که با دشمن همکاری داشتند محفوظ ماند و این نظام با همین مسیر و بصیرت روز به روز پیشرفت خواهد کرد.

وی در خصوص معیشت مردم گفت: هرچند که یک گله‌ها و سختی‌هایی در بحث معیشت است، اما این را مردم می‌دانند که مباحث سیاسی و معیشتی جدای از اصل نظام است.

حجت الاسلام قربانی نژاد گفت: در دومین اقدام بسیار سنجیده مردم که در همین سال جاری رخ داد، مردم بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به میدان آمدند و آن بصیرت و همبستگی خودشان را نشان دادند و آن آشفتگی پلیدی که دشمن به دنبالش بود را خنثی کردند.

وی افزود: در واقع این مردم، مردم خوب و عزیزی هستند و بایستی دولت‌ها قدردان چنین مردمانی باشند.

امام جمعه فهرج در پایان از مردم شهیدپرور، متدین، انقلابی و جوانان حزب‌اللهی شهرستان فهرج دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در مراسم یوم‌الله ۹ دی، همگام با ملت ایران، این حماسه بزرگ ملی را گرامی بدارند و مثل همیشه برگ زرینی بر افتخارات این نظام مقدس افزوده شود.