کوهیان: اشتباهات تیمی باعث شکست مقابل طبیعت اسلامشهر بود

آمل - سرمربی تیم بسکتبال کاله مازندران اشتباهات تیمی را دلیل شکست مقابل تیم طبیعت اسلامشهر در مسابقات لیگ برتر دانست.

فرزاد کوهیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پس از شکست ۷۳ بر ۷۰ تیمش مقابل طبیعت اسلامشهر عملکرد تیمش در نیمه دوم را ناشی از اشتباهات فردی و نداشتن تمرکز لازم دانست و بر لزوم اصلاح این اشتباهات برای ادامه مسابقات تأکید کرد.

وی در ابتدا به مشکلات تیم در نیمه اول اشاره کرد و گفت: در شروع بازی ریتم لازم را نداشتیم و این مسئله در ادامه هم ادامه یافت.

وی افزود: مصدومیت یکی از بازیکنان تأثیر زیادی بر روی تصمیم‌گیری‌های تیم داشت و باعث شد نتوانیم در برخی لحظات حساس بازی، تصمیمات درستی بگیریم.

سرمربی تیم کاله افزود:: کاله مازندران که در نیمه اول بازی با حمایت هواداران خود و نمایش منسجم پیش بود، با اشتباهات فردی در نیمه دوم و کوارتر سوم نتوانست اختلاف خود را حفظ کند و در نهایت بازی را با نتیجه ۷۳ بر ۷۰ واگذار کرد.

کوهیان با اشاره به این موضوع، افزود: در کوارتر سوم بازی، اشتباهات زیادی داشتیم که باعث شد طبیعت اسلامشهر فاصله امتیازی را جبران کند و پیش بیافتد.

وی در ادامه از حضور هواداران تیم کاله قدردانی کرد و گفت: تماشاگران همیشه همراه تیم بوده‌اند و فضای بسیار خوبی در سالن ایجاد کردند. بابت نتیجه‌ای که گرفتیم، از آنها عذرخواهی می‌کنم.

سرمربی کاله در پایان تأکید کرد که تیمش باید با تمرکز و آمادگی بیشتری برای ادامه مسابقات آماده شود: برای رسیدن به اهداف‌مان باید اشتباهات را اصلاح کرده و با دقت بیشتری به میدان برویم.

بازی مقابل تیم کاله همیشه سخت است

علی آرزومندی، سرمربی تیم طبیعت اسلامشهر، با اشاره به دشواری این دیدار گفت: بازی در آمل و مقابل تیم کاله همیشه سخت است. کاله تیمی باتجربه و برخوردار از حمایت تماشاگران است، اما بازیکنان ما در نیمه دوم تمرکز بهتری داشتند. طبیعت اسلامشهر با تغییرات تاکتیکی و استفاده از اشتباهات کاله، توانست روند بازی را به نفع خود تغییر دهد و در نهایت پیروز میدان شود.

آرزومندی افزود: بازی بسیار نزدیک بود و اختلاف امتیاز کمی داشت. تلاش کردیم در دقایق پایانی اشتباهات را به حداقل برسانیم و از تجربه بازیکنان استفاده کردیم. این پیروزی به ما کمک خواهد کرد تا در ادامه رقابت‌ها با اعتماد به نفس بیشتری بازی کنیم.

