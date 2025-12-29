  1. استانها
مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان کرمانشاه سه‌شنبه غیرحضوری شد

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی ۱۱ شهرستان استان در روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ و آغاز به‌کار ادارات پنج شهرستان با دو ساعت تأخیر خبر داد.

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش‌های سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف، کاهش محسوس دما، برودت هوا و یخبندان اظهار کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار کرمانشاه، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی تمامی شهرستان‌های استان به‌جز شهرستان‌های سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این میان، مدارس ابتدایی بخش گواور از توابع شهرستان گیلانغرب نیز مشمول این تعطیلی بوده و آموزش در این بخش نیز به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود تا از تردد غیرضروری دانش‌آموزان در شرایط نامساعد جوی جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان، کاهش خطرات ناشی از لغزندگی معابر، یخبندان و سرمای شدید هوا اتخاذ شده و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به اجرای دقیق آن هستند.

تأخیر دو ساعته آغاز به‌کار ادارات در پنج شهرستان

حیدری در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت ادارات و بانک‌ها گفت: ادارات و بانک‌های شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی و دالاهو نیز در روز سه‌شنبه با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای مدیریت مصرف انرژی، کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی و فراهم‌سازی شرایط ایمن‌تر برای تردد کارکنان دولت و شهروندان انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان یادآور شد: ستاد مدیریت بحران استان به‌صورت مستمر وضعیت جوی و شرایط معابر را رصد می‌کند و در صورت تداوم یا تشدید شرایط ناپایدار، تصمیمات تکمیلی متناسب با وضعیت مناطق مختلف استان اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

