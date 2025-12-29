علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش‌های سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف، کاهش محسوس دما، برودت هوا و یخبندان اظهار کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار کرمانشاه، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی تمامی شهرستان‌های استان به‌جز شهرستان‌های سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این میان، مدارس ابتدایی بخش گواور از توابع شهرستان گیلانغرب نیز مشمول این تعطیلی بوده و آموزش در این بخش نیز به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود تا از تردد غیرضروری دانش‌آموزان در شرایط نامساعد جوی جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان، کاهش خطرات ناشی از لغزندگی معابر، یخبندان و سرمای شدید هوا اتخاذ شده و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به اجرای دقیق آن هستند.

تأخیر دو ساعته آغاز به‌کار ادارات در پنج شهرستان

‌حیدری در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت ادارات و بانک‌ها گفت: ادارات و بانک‌های شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی و دالاهو نیز در روز سه‌شنبه با دو ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای مدیریت مصرف انرژی، کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی و فراهم‌سازی شرایط ایمن‌تر برای تردد کارکنان دولت و شهروندان انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان یادآور شد: ستاد مدیریت بحران استان به‌صورت مستمر وضعیت جوی و شرایط معابر را رصد می‌کند و در صورت تداوم یا تشدید شرایط ناپایدار، تصمیمات تکمیلی متناسب با وضعیت مناطق مختلف استان اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.