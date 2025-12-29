روایتی از تصمیم مهم نشست معاونین اول سه قوه با نمایندگان بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تصمیم مهمی که امروز در نشست مشترک معاونین اول سه قوه با نمایندگان مجمع کارآفرینان و بخش خصوصی گرفته شد میتواند برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی و هم همراهی این بخش با دولت در رفع مشکلات معیشتی مؤثر باشد. آن هم با تشکیل کارگروهی مشترک بین نمایندگان سه قوه و نمایندگان بخش خصوصی.»
معاون اطلاعرسانی دفتر عارف نوشت: تصمیم مهمی که امروز در نشست مشترک معاونین اول سه قوه با نمایندگان مجمع کارآفرینان و بخش خصوصی گرفته شد میتواند برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی موثر باشد.
کد خبر 6706656
نظر شما