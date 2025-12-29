به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین میر صالحی عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور مردم و مسئولان در مسجد جامع شهرستان آستارا برگزار شد با مرور حوادث پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اهمیت روزهای هشتم و نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: پس از پیروزی انقلاب، سهمخواهیها و تحرکات تجزیهطلبانه در بخشهایی از کشور آغاز شد و همزمان دشمنان خارجی نیز به دنبال ضربه زدن به سرزمین اسلامی بودند، اما با درایت امام خمینی (ره) و حضور مردم در صحنه، این توطئهها ناکام ماند.
وی با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: کشور در آن زمان هشت ماه دچار آشوب بود و حتی گفته میشد در پرتگاه قرار گرفته است، اما در ایام محرم وقتی به عزاداران حسینی تعرض شد، مردم در سراسر کشور خروش کردند و با حضور گسترده در روز نهم دی دشمن را مأیوس ساختند که مقام معظم رهبری نیز در توصیف این روز فرمودند که اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری ملت سجده شکر به جای آورده شود باز هم کم است.
پیشکسوت دوران دفاع مقدس با بیان اینکه حماسه ۹ دی محاسبات دشمنان را بر هم زد و نشان داد که امت اسلامی با بصیرت عمل میکند افزود: حتی در روزهایی که دشمن با عملیات غافلگیرانه به دنبال شهادت فرماندهان و دانشمندان کشور بود، باز هم مردم به صحنه آمدند و نقشههای آنان را نقش بر آب کردند.
وی به سخنان سردار شهید حسین سلامی اشاره کرد که در پاسخ به پرسشی درباره توان نیروهای مسلح در شرایط بحران گفته بود: ما با اتکای به مردم و ایمان، در برابر هر حملهای ایستادگی خواهیم کرد.
سردار میرصالحی با اشاره به نقش جوانان در صحنههای اجتماعی و دفاعی کشور گفت: همین جوانانی که امروز در خیابانها حضور دارند و اعتراض میکنند، همانها هستند که در روز خطر همچون انگشتان یک دست متحد میشوند و در برابر دشمن خارجی میایستند و حماسه میآفرینند.
وی افزود: در روزهای اخیر نیز این جوانان با حضور در مساجد و شرکت در مراسم اعتکاف نشان دادند که معنویت و خداجویی در نسل امروز زنده است.
این استادیار دانشگاه در ادامه با اشاره به بصیرت مردم گیلان یادآور شد: راهپیماییهای خودجوش مردم این استان در روز هشتم دی ماه ۸۸ نشان داد که آنان با حضور بهموقع در صحنه، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند و رهبر معظم انقلاب نیز مردم گیلان را به دلیل بصیرت مثالزدنی ستودند.
وی سپس به بازخوانی نامههای شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب شهید سلیمانی را یک مکتب معرفی کردند و بهترین راه شناخت او، نوشتههای خود شهید است.
سردار میر صالحی با اشاره به تواضع و اخلاص شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه یک مکتب اخلاقی و معنوی بود که در کوچکترین مسائل نیز اخلاص، تواضع و رعایت حقوق دیگران را سرلوحه عمل خود قرار میداد.
وی در پایان تأکید کرد: شهید سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه یک مکتب اخلاقی و معنوی است که باید در زندگی فردی و اجتماعی ما الگو قرار گیرد.
