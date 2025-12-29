بابایی: اشتغال از نیازهای اصلی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از جوانان حامی دولت در شهرستان، اظهار کرد: جامعه باید پذیرای جوانان پرسشگر باشد تا به سمت درست حرکت کند و مدیرانی که از جوانان فاصله بگیرند به معنای فاصله گرفتن از جامعه است.

وی با بیان اینکه سخنان جوانان را باید به کرات شنید تا مسئله حل شود، افزود: باید مسائل و انتقادات، درون گفتمانی به نتیجه برسد.

فرماندار میاندورود با اشاره به اینکه اشتغال یکی از نیازهای اصلی جوانان است، گفت: جوانان امروز به کسب و کار شخصی، علاقه بیشتری دارند و دولت با ارائه تسهیلات، بستر را فراهم کرده است.

این مسئول تصریح کرد: در ساختار مدیریت شهرستان به دنبال اجرای تصمیمات بر پایه عقلانیت هستیم و جوانان در این مسیر به عنوان بازوان ما محسوب می‌شوند.

بابایی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است برای جوانان، گره‌گشایی کنیم، ادامه داد: شما همواره حامی دولت بودید و با وجود جوانان میاندورودی هرگز احساس تنهایی نکردم.

وی با بیان اینکه هر خدمتی به مردم ارائه می‌دهیم بر اساس وظیفه و رسالت شغلی ما است، خاطرنشان کرد: مشکلات یک شبه حل نمی‌شود اما بی‌توجهی در هیچ سطحی پذیرفته نیست.

فرماندار میاندورود در پایان گفت: حل مسائل در اتاق‌های دربسته صورت نمی‌گیرد بلکه این فرآیند در ذهن‌های شما در مواجهه با مسائل بیرونی و در خارج از دستگاه اداری است.