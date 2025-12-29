  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۰:۴۳

دادستان آستارا: قاطعیت در مقابله با جرایم اولویت دستگاه قضایی است

آستارا– دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت شهروندان گفت: برخورد قاطع با جرائم در اولویت اصلی دستگاه قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی عصر دوشنبه در دیدار با سرهنگ مرتضی احدی فرمانده انتظامی شهرستان آستارا، با اشاره به اهمیت همکاری‌های مشترک قضائی و انتظامی، اظهار کرد: حفظ امنیت و آرامش مردم برای ما خط قرمز است و در این مسیر با هیچ‌گونه تخلف و جرمی مماشات نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ضابطین قضائی باید با جدیت بیشتری در برابر رفتارهای مجرمانه اقدام کنند، افزود: تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با مجرمان به کار گرفته خواهد شد و از ضابطین انتظار داریم با قاطعیت و دقت کامل، وظایف قانونی خود را در برخورد با جرایم انجام دهند.

دادستان آستارا همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه قضائی و نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: برای ایجاد جامعه‌ای امن و عاری از جرم، نیازمند همکاری نزدیک و اراده مشترک همه نهادهای مسئول هستیم.

حسن‌بیگی خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت امنیتی شهرستان به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و تلاش ما بر این است که با اقدامات پیشگیرانه و برخورد قانونی، احساس امنیت در جامعه تقویت شود.

