دادستان آستارا: هیچ مدیری در مقابل مطالبات مردم مصونیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی عصر سه شنبه در دیدار با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان آستارا با تأکید بر اینکه در کشور ما رسانه انحصاری وجود ندارد، اظهار کرد: جهت‌دهی افکار عمومی و روشنگری در کنار مردم، رسالت اصلی رسانه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه اعتراضات مردمی طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، افزود: رسانه‌ها باید آئینه مشکلات جامعه باشند و بتوانند میان اعتراضات قانونی و رفتارهای مخرب تمایز قائل شوند.

دادستان آستارا نقش رسانه‌ها در تحقق عدالت اجتماعی را مهم دانست و گفت: رسانه‌ها چشم و گوش دادستان در شهرستان هستند؛ هر مسئله عمومی که از سوی شما مطرح شود، برای پیگیری و احقاق حقوق مردم آماده‌ایم و در برابر کوتاهی مدیران مماشات نخواهیم کرد.

حسن‌بیگی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش اجتماعی تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی، رسانه‌ها باید فضای جامعه را به سمت آرامش هدایت کنند و مانع سوءاستفاده دشمنان از التهاب‌آفرینی شوند. رسانه‌ها چشمان بیدار جامعه هستند و انتظار ما از رسانه‌ها چیزی جز این نیست.

در پایان این دیدار، زهرا ناصری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا، و خبرنگاران حاضر بر تقویت همکاری میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند تا روند حل مشکلات مردم با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

این نشست با هدف بررسی جایگاه رسانه در جامعه و نقش آن در انتقال صدای مردم به مسئولان در دادگستری شهرستان آستارا برگزار شد.