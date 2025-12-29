حسین احمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در پی گزارش یک مورد اورژانسی عقرب‌گزیدگی در روستای سگرکن، نیروهای اورژانس ۱۱۵ جکدان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: این بیمار که یک خانم ۴۵ ساله بود، به دلیل شرایط خاص منطقه، از جمله طغیان رودخانه فصلی و قطع مسیرهای ارتباطی، با دشواری‌های فراوان به نیروهای امدادی تحویل داده شد.

احمدی عنوان کرد: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی بخشی از مسیر را با موتورسیکلت طی کردند و پس از حدود چهار ساعت تلاش مداوم، موفق شدند بیمار را پس از پایدارسازی علائم حیاتی، به بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم منتقل کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بشاگرد با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای اورژانس اظهار داشت: این عملیات، نمونه‌ای روشن از تعهد، هماهنگی و فداکاری کادر فوریت‌های پزشکی در شرایط سخت جغرافیایی شهرستان بشاگرد است که همواره با آمادگی کامل، خدمت‌رسانی به شهروندان را وظیفه اصلی خود می‌دانند.

احمدی خاطرنشان کرد: شهرستان بشاگرد به دلیل موقعیت کوهستانی و وجود رودخانه‌های فصلی، در بسیاری از مواقع با مشکلات دسترسی مواجه است، اما نیروهای امدادی با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات متناسب، از جمله موتورسیکلت‌های آفرود، تلاش می‌کنند خدمات درمانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیماران ارائه دهند.