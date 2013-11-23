482 تن از هموطنان در حوادث پرتلفات مصدوم شدند

آرزو دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 138 حادثه ويژه رخ داده طی هفته گذشته كه منجر به اعزام 221 آمبولانس و بیش از 440 تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی به محل حوادث شد، نیروهای امدادی اورژانس 115 پس از ارائه خدمات پزشکی به مصدومان، 482 نفر را جهت دریافت مراقبتهای تخصصی بیشتر به مراكز درمانی منتقل نمودند.

وی افزود: همچنين 43 تن از هموطنانمان در صحنه حادثه توسط تكنسينهاي اورژانس 115 درمان شدند.

دهقانی در ادامه به هموطنان توصیه کرد در هر حادثه منجر به جرح و آسيب و ظهور علائم جسمي به طور ناگهاني مي توان با اورژانس 115 تماس گرفت.

وی افزود: اورژانسهای قلبی و تنفسی (تنگی نفس، فشار خون بالا، افت فشار خون)، اورژانسهای گوارشی (خونریزی گوارشی همراه با استفراغ خونی) درد شکم، ضربه شدید به شکم، زنان و زایمان (سقط، تشنج، فشار خون بالا به همراه تاری دید و تورم اندام ها، خونریزی شدید)، اعصاب (تشنج، سکته مغزی، اختلال تکلم ناگهانی، کاهش سطح هوشیاری، سردردهای شدید و ناگهانی به همراه سفتی گردن، ضربه به جمجمه و ستون فقرات به دنبال سقوط، تصادف، سوختگی، برق گرفتگی، غرق شدگی، مسمومیت دارویی و شیمیایی، خودکشی، مار گزیدگی، عقرب گزیدگی، دررفتگی، شکستگی ها، پارگی وسیع بافت نرم و خونریزیهای شدید و... از جمله مواردی هستند که هموطنان می توانند از اورژانس 115 کمک بگیرند.