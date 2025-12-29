هشدار پلیس راه اصفهان درباره وزش بادروبه در محورهای کوهستانی غرب استان

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر محور تیران، گردنه رخ، دامنه به عسگران، گردنه پشته سمیرم، محور ماهورک و دره ساری و محور ازناوله به سمت الیگودرز و بالعکس با پدیده وزش بادروبه مواجه است.

وی با اشاره به تأثیر این شرایط جوی بر کاهش دید رانندگان افزود: وجود باد و ذرات معلق در هوا می‌تواند موجب کاهش میدان دید، لغزندگی سطح جاده و افزایش احتمال بروز تصادفات شود، از این رو رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تأکید کرد: به تمامی رانندگان توصیه می‌شود تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در این محورها پرهیز کرده و در صورت ضرورت سفر، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی با خودروی جلو را حفظ کرده و از سلامت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ مولوی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه استان به‌صورت مستمر در این مسیرها حضور دارند و آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.