تصادف مرگبار در آزادراه قزوین–رشت؛ امدادگر و راننده نیسان جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی از وقوع یک تصادف مرگبار در آزادراه قزوین–رشت خبر داد و گفت: ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه صبح امروز در کیلومتر ۵۶ باند شمالی این آزادراه، یک دستگاه خودروی سواری پراید پس از برخورد با گاردریل میانی متوقف شده بود.

وی افزود: در زمان وقوع حادثه، یک دستگاه امدادخودرو به همراه یک خودروی نیسان عبوری در حال امدادرسانی به خودروی حادثه‌دیده بودند که ناگهان یک دستگاه کامیونت بادسان، علیرغم ممنوعیت تردد در آزادراه، به دلیل بی‌توجهی به جلو با امدادگر و راننده نیسان برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: بر اثر شدت این سانحه، امدادگر و راننده نیسان در محل حادثه جان خود را از دست دادند و راننده کامیونت پس از رها کردن خودرو از صحنه حادثه متواری شد.

سرهنگ تقی‌خانی علت تامه حادثه را نقض ماده ۴ قانون ایمنی راه و راه‌آهن توسط راننده کامیونت اعلام کرد و گفت: ورود وسایل نقلیه کشاورزی، کارگاهی، موتورسیکلت و در برخی معابر کامیون و کامیونت به آزادراه‌ها ممنوع است و در صورت بروز حادثه، راننده وسیله نقلیه غیرمجاز مقصر شناخته خواهد شد.