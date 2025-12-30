جعفری: برنامه بزرگ نیمه شعبان در فومن با مشارکت مردم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن جعفری صبح سه شنبه در نشست هماهنگی مسئولان موکب‌ها و هیئت‌های مذهبی شهرستان با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان گفت: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رزمایش بزرگ فرهنگی، برای تمام مساجد و هیئت‌ها فراخوان برپایی موکب داده می‌شود

سابقه و اهمیت برنامه

وی افزود: این برنامه از سه سال پیش آغاز شد و سال اول با ۱۷ موکب و سال دوم با ۲۸ موکب و سال گذشته با ۳۷ موکب فرهنگی و پذیرایی و موضوعاتی مانند سبک زندگی، فرزندآوری و ازدواج آسان، سواد رسانه و فضای مجازی و غرفه کودک و نوجوان با صدها جوایز برگزار شد. استقبال عمومی بسیار بالا بود و به یک برند فرهنگی شهرستان تبدیل شد.

پوشش رسانه‌ای و همکاری با صدا و سیما

فرمانده سپاه فومن خاطرنشان کرد: برای امسال پیشنهاد داریم ویژه برنامه رزمایش بزرگ فرهنگی نیمه شعبان بصورت زنده از فومن پخش شود و تمامی موکب‌ها و مراسم های فرهنگی نمایش داده شوند.

مشارکت مردمی و زیرساخت‌ها

جعفری تأکید کرد: این برنامه بیشتر با همکاری مردمی و زحمات میدانی هیئت‌ها و موکب‌ها اجرا می‌شود. اداره برق، شهرداری و اصناف نیز در آماده‌سازی مسیر و تسهیل فعالیت‌ها مشارکت دارند.

رزمایش فرهنگی و جشن بزرگ نیمه شعبان از ساعت ۶ عصر تا ۱۲ شب در روز نیمه شعبان ۱۵ بهمن در خیابان حضرت امام (ره) فومن توسط نیروهای مردمی انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: این برنامه مشابه یک رزمایش فرهنگی عظیم طراحی شده در اربعین است با این تفاوت که پیوست‌های فرهنگی کامل‌تر و جامعتری دارد و هدف آن ارتقای کیفیت فرهنگی، مشارکت گسترده مردم و ایجاد تجربه‌ای متفاوت در مناسبت‌های مذهبی است.