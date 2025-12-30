  1. استانها
قاسمی: دولت در کنار مردم برای برگزاری مراسم‌های مذهبی ایستاده است

فومن- فرماندار فومن با قدردانی از فعالیت هیئت‌های مذهبی و جوانان انقلابی شهرستان گفت: مجموعه دولت از هر برنامه فرهنگی مردمی که به تقویت هویت دینی کمک کند، حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های فرهنگی شهرستان با اشاره به ایام پرفضیلت ماه رجب، اظهار کرد: امیدوارم خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از برکات این ماه مبارک را به همه ما عنایت فرماید.

وی با قدردانی از حضور امام جمعه شهرستان، فرمانده سپاه و سایر مسئولان و فعالان فرهنگی افزود: شهرستان فومن از ظرفیت ارزشمند جوانان مؤمن و انقلابی برخوردار است که عشق و ارادت ویژه‌ای به اهل بیت (ع) دارند و این شور و انگیزه در برگزاری مراسم‌های مذهبی به‌خوبی نمایان است.

فرماندار فومن با اشاره به تجربه فعالیت در شهرستان‌های مختلف تصریح کرد: شور و نشاط مذهبی و مشارکت مردمی که در فومن وجود دارد، در بسیاری از مناطق کمتر دیده می‌شود و این موضوع جای قدردانی دارد.

وی ادامه داد: مجموعه دولت نیز آمادگی کامل دارد تا در کنار مردم و هیئت‌های مذهبی، برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم‌ها به‌ویژه جشن نیمه شعبان همکاری کند.

قاسمی با اشاره به برگزاری موفق جشن نیمه شعبان در سال گذشته گفت: اجرای این برنامه با تلاش نیروهای مردمی و هیئتی انجام شد و جا دارد از همه دست‌اندرکاران قدردانی شود. امسال نیز تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی منسجم‌تر و هماهنگی بیشتر، این مراسم در سطحی شایسته برگزار شود.

وی درباره زمان‌بندی برنامه‌ها بیان کرد: با توجه به تراکم برنامه‌های مذهبی در سطح شهرستان، تلاش داریم زمان مناسبی برای اجرای برنامه‌های شاخص در نظر گرفته شود تا بیشترین میزان توجه و استقبال مردمی را به همراه داشته باشد. در همین راستا، یک یا دو جلسه هماهنگی دیگر با حضور دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی برگزار خواهد شد.

فرماندار فومن در پایان با تقدیر از تلاش فعالان فرهنگی شهرستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با دعای خیر مردم و همدلی مجموعه‌های اجرایی، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی فرهنگی به مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان فومن برداریم.

