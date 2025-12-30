به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های فرهنگی شهرستان با اشاره به ایام پرفضیلت ماه رجب، اظهار کرد: امیدوارم خداوند متعال توفیق بهره‌مندی از برکات این ماه مبارک را به همه ما عنایت فرماید.

وی با قدردانی از حضور امام جمعه شهرستان، فرمانده سپاه و سایر مسئولان و فعالان فرهنگی افزود: شهرستان فومن از ظرفیت ارزشمند جوانان مؤمن و انقلابی برخوردار است که عشق و ارادت ویژه‌ای به اهل بیت (ع) دارند و این شور و انگیزه در برگزاری مراسم‌های مذهبی به‌خوبی نمایان است.

فرماندار فومن با اشاره به تجربه فعالیت در شهرستان‌های مختلف تصریح کرد: شور و نشاط مذهبی و مشارکت مردمی که در فومن وجود دارد، در بسیاری از مناطق کمتر دیده می‌شود و این موضوع جای قدردانی دارد.

وی ادامه داد: مجموعه دولت نیز آمادگی کامل دارد تا در کنار مردم و هیئت‌های مذهبی، برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم‌ها به‌ویژه جشن نیمه شعبان همکاری کند.

قاسمی با اشاره به برگزاری موفق جشن نیمه شعبان در سال گذشته گفت: اجرای این برنامه با تلاش نیروهای مردمی و هیئتی انجام شد و جا دارد از همه دست‌اندرکاران قدردانی شود. امسال نیز تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی منسجم‌تر و هماهنگی بیشتر، این مراسم در سطحی شایسته برگزار شود.

وی درباره زمان‌بندی برنامه‌ها بیان کرد: با توجه به تراکم برنامه‌های مذهبی در سطح شهرستان، تلاش داریم زمان مناسبی برای اجرای برنامه‌های شاخص در نظر گرفته شود تا بیشترین میزان توجه و استقبال مردمی را به همراه داشته باشد. در همین راستا، یک یا دو جلسه هماهنگی دیگر با حضور دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی برگزار خواهد شد.

فرماندار فومن در پایان با تقدیر از تلاش فعالان فرهنگی شهرستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با دعای خیر مردم و همدلی مجموعه‌های اجرایی، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی فرهنگی به مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان فومن برداریم.