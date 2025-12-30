به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که عناصر وابسته به رژیم جولانی با سر دادن شعارهای طایفه‌ای به محله‌های علوی نشین در لاذقیه یورش بردند.

بر اساس این گزارش، در جریان حمله عناصر رژیم جولانی علیه محله‌های مذکور شیشه‌های مغازه‌ها و خودروها شکسته شدند.

از سوی دیگر یک جوان علوی بر اثر شلیک عناصر مسلح ناشناس در روستای عقیریه واقع در حومه حماه جان خود را از دست داد.

وی در حالی که مقابل خانه‌اش ایستاده بود توسط عناصر ناشناس سوار بر موتور مورد حمله قرار گرفت. این عناصر قبل از شلیک به سمت جوان سوری از وی پرسیدند که آیا علوی است یا خیر؟

به تازگی مناطق علوی نشین در شهرهای بانیاس، لاذیقه، جبله و حمص شاهد برگزاری تظاهرات گسترده علیه جنایات رژیم جولانی بوده است؛ تظاهراتی که طی آن تعداد زیادی از معترضان بازداشت و به بازداشت گاه‌های سری منتقل شدند.