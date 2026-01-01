  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

حضور پراکنده معترضان در برخی نقاط اصفهان؛ تأمین امنیت ادامه دارد

اصفهان- درحالی که از عصر امروز تجمع‌های محدودی در برخی نقاط شهر اصفهان و چند شهر اطراف گزارش شده، نیروهای انتظامی با حضور میدانی در حال تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی هستند و درگیری جدی نداشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، معترضان در مناطقی از جمله چهارباغ عباسی، خیابان سپه، خیابان نظر و محدوده هتل پل در خیابان‌ها حضور دارند. این تجمعات به‌صورت پراکنده و بدون شکل‌گیری هسته‌های متراکم گزارش شده است.

همچنین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که در شاهین‌شهر و فولادشهر نیز حضور محدود افرادی در برخی معابر مشاهده می‌شود. نیروهای پلیس و عوامل انتظامی با استقرار در نقاط مختلف، درصدد مدیریت شرایط و پیشگیری از بروز هرگونه تنش هستند.

تاکنون درگیری جدی یا ناآرامی گسترده‌ای گزارش نشده و وضعیت در اغلب مناطق تحت کنترل است. تردد شهروندان در بخش عمده‌ای از معابر جریان دارد و شرایط عادی شهر مختل نشده است.

    • ایران IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      خدایا خسته شدیم زودتر تمومش کن
    • اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 5
      پاسخ
      کشور قدرتمند ایران این وضعیت موجود را هم مثل بقیه فتنه های قبلی پشت سر خواهد گذاشت و اونائی که باعث و بانی وضعیت اقتصاد ایران عزیز هستند ، رسوا و روسیاه خواهند شد

