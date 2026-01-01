حضور پراکنده معترضان در برخی نقاط اصفهان؛ تأمین امنیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معترضان در مناطقی از جمله چهارباغ عباسی، خیابان سپه، خیابان نظر و محدوده هتل پل در خیابانها حضور دارند. این تجمعات بهصورت پراکنده و بدون شکلگیری هستههای متراکم گزارش شده است.
همچنین گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در شاهینشهر و فولادشهر نیز حضور محدود افرادی در برخی معابر مشاهده میشود. نیروهای پلیس و عوامل انتظامی با استقرار در نقاط مختلف، درصدد مدیریت شرایط و پیشگیری از بروز هرگونه تنش هستند.
تاکنون درگیری جدی یا ناآرامی گستردهای گزارش نشده و وضعیت در اغلب مناطق تحت کنترل است. تردد شهروندان در بخش عمدهای از معابر جریان دارد و شرایط عادی شهر مختل نشده است.
اصفهان- درحالی که از عصر امروز تجمعهای محدودی در برخی نقاط شهر اصفهان و چند شهر اطراف گزارش شده، نیروهای انتظامی با حضور میدانی در حال تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی هستند و درگیری جدی نداشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، معترضان در مناطقی از جمله چهارباغ عباسی، خیابان سپه، خیابان نظر و محدوده هتل پل در خیابانها حضور دارند. این تجمعات بهصورت پراکنده و بدون شکلگیری هستههای متراکم گزارش شده است.
