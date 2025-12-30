لاشه ۹۴ پرنده مهاجر از منزل مسکونی در فریدونکنار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد کیانی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: این عملیات با اخذ حکم قضائی و همراهی نیروی انتظامی انجام شد و طی آن ۹۴ لاشه پرندگان مهاجر از منزل یکی از متخلفان کشف و ضبط شد.
وی افزود: گونههای کشفشده شامل غاز خاکستری، فیلوش، چنگر، خوتکا و انواع مرغابی است که همگی از گونههای تحت حمایت بهشمار میروند و نگهداری یا خرید و فروش آنها بدون مجوز قانونی ممنوع است.
کیانی با اشاره به مسیر ورود این محموله اظهار داشت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد این پرندگان از استانهای دیگر کشور بهصورت غیرقانونی وارد مازندران شدهاند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریدونکنار تصریح کرد: عاملان نگهداری و توزیع این محموله شناسایی و دستگیر شدند و پرونده قضائی برای طی مراحل قانونی تشکیل شده است.
وی در پایان با اشاره به ماده ۱۰ اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۸ آئیننامه اجرایی آن، بر برخورد قاطع با متخلفان و لزوم گزارش تخلفات از طریق سامانه ۱۵۴۰ تأکید کرد.
