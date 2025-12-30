  1. استانها
  2. تهران
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۳

تهران فردا تعطیل شد

تهران فردا تعطیل شد

تهران- تمام ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بانک‌های استان تهران برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه به علت برودت هوا تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در سطح استان تهران را تعطیل اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه‌جویی لازم را به عمل آورند.

کد خبر 6706882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      12 1
      پاسخ
      این چجور تعطیلیه که بعضی باز و بقیه بسته هستن ، چجوری تصمیم گرفتین؟ امتحانات برقراره یعنی استاد و دانشجو و کادر اداری سرکار هستن .
    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      9 0
      پاسخ
      والا ما بانکی ها هم کشیک پنجاه درصدی داریم و خیلی وقت تا صد در صد داخل ستاد باید حاضرباشیم که کارهامون عقب نیفته. من البته خودم این مواقع معمولا روز های قبلش اضافه کار میمونم و اوکیش میکنم
    • یاسین IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      9 1
      پاسخ
      آیا فردا امتحانات مدارس برگزار میشه ؟
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      8 0
      پاسخ
      برودت هوا بالاست و کمبود گاز هست اما بسیاری از مال ها و ادارات خصوصی دایرند.
    • US ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      10 1
      پاسخ
      آیا امتحان مدارس هم بر گزار نمیشود
    • محمد IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      3 1
      پاسخ
      درود بر شما با توجه به سرما و کمبود انرژی تعطیل اعلام شد برای چهارشنبه دهم دی ماه ولی برخی جاها مانند ستاد اجرایی فرمان امام و زیر مجموعه تا این ساعت از تعطیلی تبعیت نمی‌کنند واین امر در سال های گذشته هم بوده
    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      لطفا بمنطور هما هنگی دستگاههای اجرایی شهرداری تهران که زحمات زیادی می کشند متاسفانه واحدهای ستادی آن کماکان ساعت تعطیلی کارشان ساعت ۱۶ می باشد یعنی ۲ ساعت بیشتراز سایر دستگاهها مضافا در چنین تعطیلی هایی که می توانند دورکار باشند بعضا تعطیل نیستند.
    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      3 0
      پاسخ
      اون موقعی که هوا کثیف بود تعطیل نکردین ، الان که هوا تمیزه و عالیه و وضع اقتصادی مردم با سرکار رفتن قابل حل هست ، تعطیل کردین .
    • همشهری IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اگر قرار باشه با این دلایل تعطیل بشه که خیلی کشور ها باید تعطیل کنن
    • ناشناس IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا موقع آلودگی هوا و برودت سرما و... ما که قشر خصوصی و جز کارگر محسوب میشیم تعطیل نیستیم سرما و آلودگی به ما تاثیری نداره؟
    • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      الان هوا تمیزه ،اون موقع الودگی هوا بود ،هوا پرازدود بود تعطیل نبود الان تعطیله ،برعکس عمل میکنید
    • م IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بعضی از این ادارات نیمه دولتی قانونی گریز هستن و به زور کارمندا رو الکی میکشونه سر کا ر
    • مریم IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      0 1
      پاسخ
      پس ادارات خصوصی چی؟ مدیران بخش خصوصی تعطیل نمی کنن لطفا استانداری اعلام کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها