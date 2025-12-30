  1. ورزش
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

حساب فدراسیون دوچرخه سواری مسدود شد

حساب فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل شکایت فرد مصدومی که پرونده آن مربوط به ۱۶ سال پیش بود، مسدود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حساب فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل پیگیری یک پرونده شکایت مربوط به ۱۶ سال قبل بسته شده است. این پرونده مربوط به سال۱۳۸۸ بوده که طی آن یک رکابزن در حین تمرین با یک کامیون پارک شده برخورد کرده و این فرد قطع نخاع شده است.

ظاهرا بنا بر رای دادگاه هیئت دوچرخه سواری خوزستان باید ۴ دیه کامل بابت این مسئله به شاکی پرداخت کند. با توجه به اینکه فدراسیون دوچرخه سواری در راس هیئت دوچرخه سواری خوزستان است و این مبلغ توسط هیئت پرداخت نشده، حالا فدراسیون موظف به پرداخت آن می باشد.

با این شرایط و بنا بر حکم دادگاه، حساب های فدراسیون دوچرخه سواری تا تعیین تکلیف و پرداخت این دیه مسدود شده است.

