مزدوران امارات: حمله عربستان به یمن متجاوزانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هانی بن بریک، معاون رئیس شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات گفت: عربستان رسماً به حضرموت و بندر غیرنظامی آن تحت بهانه های واهی تجاوز کرد.

این سخنان بن بریک در واکنش به حمله امروز صبح ائتلاف سعودی علیه بندر المکلا واقع در استان حضرموت یمن محل استقرار مزدوران امارات مطرح شد.

رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن (تحت حمایت عربستان) نیز ساعتی قبل تاکید کرد: نقش امارات علیه ملت یمن در راستای حمایت از شورشیان و فتنه انگیزی های داخلی است. ما لغو توافقنامه دفاعی مشترک با امارات را اعلام می کنیم. نیروهای اماراتی باید طی ۲۴ ساعت از سراسر خاک یمن خارج شوند. من حالت فوق العاده در سراسر یمن به مدت ۹۰ روز اعلام می کنم. همچنین بنادر و گذرگاه ها به مدت ۷۲ ساعت هیچ فعالیتی نخواهند داشت. نیروهای ما باید برای به دست گرفتن کنترل تمام مراکز نظامی در استان های حضرموت و المهره وارد عمل شوند.