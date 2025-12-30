هشدار عربستان به امارات؛ «نیروهایت را از یمن خارج کن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد: اقدامات کشور دوست یعنی امارات در یمن بسیار خطرناک است. این اقدامات با اصول تشکیل ائتلاف عربی در قبال یمن هماهنگی ندارد.

این وزارت خانه اضافه کرد: نسبت به اعمال فشار از سمت امارات علیه شورای انتقالی جنوب یمن برای انجام عملیات در حضرموت و المهره ابراز تأسف می‌کنیم. ما بر حمایت از امنیت و ثبات یمن و رئیس شورای رهبری ریاست این کشور تاکید داریم.

وزارت خارجه عربستان تصریح کرد: تاکید داریم که تنها راه حل مسأله جنوب یمن اجرای گفتگو است. امارات باید به درخواست یمن مبنی بر خارج کردن نیروهای نظامی خود از این کشور طی ۲۴ ساعت عمل کند. حمایت‌های نظامی یا مالی از طرف‌های داخلی یمن باید متوقف شود. امیدواریم تدبیر، منافع یمن و مبانی حسن هم جواری که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را دور هم جمع می‌کند مد نظر قرار گرفته شود.

این وزارت خانه تاکید کرد: امیدواریم امارات اقدامات لازم برای محافظت از روابط میان این ۲ کشور دوست را اتخاذ کند.

رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن (تحت حمایت عربستان) نیز ساعتی قبل تاکید کرد: نقش امارات علیه ملت یمن در راستای حمایت از شورشیان و فتنه انگیزی های داخلی است. ما لغو توافقنامه دفاعی مشترک با امارات را اعلام می‌کنیم. نیروهای اماراتی باید طی ۲۴ ساعت از سراسر خاک یمن خارج شوند. من حالت فوق العاده در سراسر یمن به مدت ۹۰ روز اعلام می‌کنم. همچنین بنادر و گذرگاه‌ها به مدت ۷۲ ساعت هیچ فعالیتی نخواهند داشت. نیروهای ما باید برای به دست گرفتن کنترل تمام مراکز نظامی در استان‌های حضرموت و المهره وارد عمل شوند.