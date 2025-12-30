  1. استانها
  2. قزوین
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

پردیس قزوین میزبان جوادالائمه شهرکرد

قزوین- تیم فوتسال پردیس قزوین امروز در هفته بیست‌ویکم لیگ برتر در سالن شهید بابایی میزبان جوادالائمه شهرکرد است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پردیس قزوین در چارچوب هفته بیست‌ویکم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور بعد از ظهر سه‌شنبه در دیداری خانگی به مصاف تیم جوادالائمه شهرکرد می‌رود.

این دیدار از ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد و شاگردان پردیس امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، سه امتیاز حساس این مسابقه را کسب کنند.

پردیس قزوین در حال حاضر با ۲۴ امتیاز در رده دهم جدول لیگ برتر فوتسال قرار دارد و تنها ۴ امتیاز با تیم‌های انتهای جدول فاصله دارد؛ موضوعی که اهمیت این دیدار خانگی را برای نماینده قزوین دوچندان کرده است.

کسب نتیجه مطلوب در این مسابقه می‌تواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه پردیس قزوین و فاصله گرفتن از منطقه خطر جدول داشته باشد.

