ام‌لیلا ملازاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز حماسه ماندگار ۹ دی، این روز را نماد بصیرت و ولایت‌مداری مردم ایران دانست و تاکید کرد که حماسه ۹ دی نقطه‌عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب بود.

ملازاده با اشاره به حضور گسترده مردم در نهم دی‌ماه ۱۳۸۸، اظهار کرد: این روز، روزی بود که ملت ایران با فریاد "نه" به فتنه‌گران و "آری" به نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند. وی افزود: حماسه ۹ دی نتیجه بصیرت و هوشیاری مردم بود که در برابر اقدامات دشمنان و گروه‌های مخالف انقلاب ایستادگی کردند. این روز نه تنها در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد، بلکه به عنوان یوم‌الله بصیرت و تجدید میثاق با ولایت فقیه در دل‌های مردم ماندگار گردید.

این استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به پیامدهای فتنه ۱۳۸۸، گفت: در آن سال، برخی از افراد به‌ویژه کسانی که در انتخابات شکست خورده بودند، به دنبال منافع شخصی خود و همراهی با دشمنان انقلاب بودند. اما رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، موجب برملا شدن نقشه‌های دشمنان و نابودی فتنه شد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم حفظ وحدت در برابر فتنه‌ها، افزود: مقابله با فتنه نیازمند شناخت دقیق دشمنان و تبیین حقیقت است. همانطور که قرآن و سیره اهل بیت (علیهم‌السلام) تاکید دارند، باید در برابر هر نوع تهدید و توطئه‌ای، بصیرت و آگاهی خود را حفظ کنیم.

دستاوردهای حماسه ۹ دی

ملازاده در پایان به دستاوردهای حماسه ۹ دی اشاره کرد و گفت: این روز نه تنها نشان‌دهنده وفاداری ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بود، بلکه قدرت و اقتدار مردمی نظام را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی به نمایش گذاشت. همچنین، حضور گسترده مردم در این روز، به دشمنان نشان داد که انقلاب اسلامی همچنان با پشتوانه مردمی قوی خود در برابر تمامی چالش‌ها ایستاده است.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی همچنین شکست قطعی فتنه‌گران و ممانعت از براندازی نظام جمهوری اسلامی را رقم زد و ثابت کرد که ملت ایران همواره در کنار رهبری خود ایستاده و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کند.

ملازاده در پایان سخنان خود به مقایسه این حماسه با ایستادگی یاران امام علی (علیه‌السلام) در برابر فتنه‌گران اشاره کرد و گفت: همان‌طور که یاران امیرالمؤمنین در برابر فتنه‌گران ایستادند و با بصیرت و ایمان، فتنه‌گران را شکست دادند، ملت ایران در حماسه ۹ دی نیز به خوبی نشان داد که در دفاع از نظام و آرمان‌های انقلاب، همواره آماده است.