امام جمعه سیراف: ۹ دی نماد بصیرت و وفاداری ملت ایران به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری ظهر سه شنبه در آئین بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی با بیان اینکه این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شده است، اظهار داشت: ملت ایران در نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ با حضوری آگاهانه و دشمن‌شکن، پاسخ قاطعی به فتنه‌گران و طراحان ناامنی دادند و بار دیگر نشان دادند که در لحظات حساس، با بصیرت در صحنه حاضر می‌شوند.

وی با اشاره به زمینه‌های تاریخی حماسه ۹ دی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان داخلی و خارجی همواره تلاش کرده‌اند با ابزارهای مختلف از جمله جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و جنگ نرم، ملت ایران را از مسیر انقلاب منحرف کنند، اما این ملت همواره با هوشیاری و آگاهی، توطئه‌ها را ناکام گذاشته است.

امام جمعه بخش سیراف انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ را یکی از بزنگاه‌های مهم تاریخ معاصر دانست و گفت: این انتخابات با مشارکت گسترده مردم برگزار شد به‌طوری‌که بیش از ۸۵ درصد واجدان شرایط در آن حضور داشتند و در برخی استان‌ها همچون یزد و مازندران، مشارکت به مرز صددرصد رسید، اما پس از آن عده‌ای با طرح ادعاهای بی‌اساس تلاش کردند کشور را دچار التهاب و بی‌ثباتی کنند.

حجت‌الاسلام عاشوری تصریح کرد: فتنه‌گران با سوءاستفاده از احساسات مردم و حمایت آشکار دشمنان خارجی به دنبال ضربه زدن به ارکان نظام بودند، اما حضور میلیونی مردم در ۹ دی، تمامی محاسبات آنان را برهم زد و نشان داد که ملت ایران اجازه نخواهد داد ولایت و نظام اسلامی تنها بماند.

وی با بیان اینکه شعار «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» تجلی باور عمیق مردم به ولایت فقیه بود، افزود: ۹ دی درس بزرگی برای همه نسل‌هاست؛ درسی از بصیرت، وحدت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی.

امام جمعه بخش سیراف با اشاره به چالش‌های امروز کشور خاطرنشان کرد: دشمن امروز با تحریم‌های اقتصادی و جنگ نرم به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است، اما ملت ایران بارها ثابت کرده‌اند که در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و معاندین ایستاده‌اند و هرگز از آرمان‌ها و ارزش‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی تأکید کرد: مسئولان باید قدر این ملت بزرگ را بدانند و با روحیه جهادی، صادقانه و خالصانه در خدمت مردم باشند، چرا که سرمایه اصلی نظام، همین مردم وفادار و بصیر هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاشوری در پایان با بیان اینکه یادآوری یوم‌الله ۹ دی، ضامن تقویت همبستگی ملی است، گفت: استکبار جهانی بداند مردم ایران ۹ دی را فراموش نخواهند کرد و همواره با هوشیاری و بصیرت از انقلاب اسلامی، نظام و ولایت دفاع خواهند کرد.