آیین گرامیداشت حماسه ۹ دی با حضور مردم و مسئولان در پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، پیش از ظهر سه شنبه با حضور پرشور مردم، مسئولان محلی و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا در محل یادمان شهدای شهرستان پاوه برگزار شد.

در این مراسم، ماموستا ملأ قادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه با گرامیداشت حماسه تاریخی ۹ دی اظهار کرد: مردم غیور ایران اسلامی همواره پشتیبان رهبر معظم انقلاب بوده‌اند و با بصیرت، آگاهی و ایمان راسخ، در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی محکم و استوار ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر نقش مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان افزود: حماسه ۹ دی نماد وفاداری ملت ایران به ولایت فقیه و نشانه‌ای روشن از هوشیاری مردم در برابر فتنه‌ها و جریان‌های انحرافی است.

در ادامه این مراسم، بهرام میرزایی فرمانده سپاه ناحیه پاوه نیز با اشاره به ابعاد مختلف حماسه ۹ دی گفت: این روز تاریخی نشان داد مردم ایران همواره آگاهانه در مقابل فتنه و فتنه‌گران ایستاده‌اند و با حضور به‌موقع خود، دشمنان جمهوری اسلامی را ناامید کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ روحیه بصیرت، وحدت و تبعیت از ولایت فقیه، مهم‌ترین عامل اقتدار و امنیت کشور است و حماسه ۹ دی به‌عنوان یک سرمایه ماندگار، همواره باید برای نسل‌های آینده تبیین و بازخوانی شود.

این مراسم با قرائت دعا، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تأکید بر تداوم راه انقلاب اسلامی به پایان رسید.