اوچی: فراخوان «جایزه سراج» در اردبیل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اوچی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی جایزه سراج اظهار کرد: «جایزه سراج» ویژه دانشجویان قرآنی استان اردبیل به همت سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور و با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اردبیل برگزار میشود.
وی افزود: این طرح با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از دانشجویان قرآنی فاخر در تمام دانشگاههای استان اردبیل برگزار میشود و فرصتی برای دانشجویانی است که در مسیر قرآن کریم و فعالیتهای قرآنی، الگویی اثرگذار در دانشگاههای اردبیل ایجاد کردهاند.
سرپرست جهاددانشگاهی استان اردبیل ادامه داد: این طرح با هدف تقویت جریان زیست قرآنی در دانشگاهها، الگوسازی از نخبگان قرآنی جوان و ایجاد شبکهای پایدار از فعالان مؤمن و اثرگذار طراحی شده است. این جایزه به دانشجویان فعال در حوزههای علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و آموزشی قرآنی اختصاص دارد و فرصتی برای دیده شدن و تقدیر از تلاشهای آنان فراهم میکند.
اوچی اردبیلی مخاطبان این طرح را دانشجویان فعال در حوزههای قرآنی دانست و گفت: دانشجویان میتوانند در بخش فعالیتهای علمی و پژوهشی با ارائه پایاننامه یا رساله با موضوعات قرآنی، تألیف کتاب در حوزه قرآن، ترجمه متون تفسیری یا پژوهشی بینالمللی، چاپ مقاله علمی پژوهشی یا ترویجی در موضوعات قرآنی، شرکت در همایشهای علمی قرآنی بهعنوان ارائهدهنده مقاله، تدریس رسمی یا داوطلبانه دورههای قرآنی در دانشگاه یا مؤسسات قرآنی و مشارکت در طرحهای پژوهشی در این جایزه حضور یابند.
وی در ادامه به تشریح جزئیات این طرح پرداخت و افزود: در بخش فعالیتهای فرهنگی و ترویجی، دانشجویان میتوانند فعالیتهای خود را در زمینههای مختلفی مانند اجرای جلسات ثابت تلاوت یا تدبر در خوابگاهها و دانشگاهها، راهاندازی و مدیریت محافل یا انجمنهای قرآنی، برگزاری مسابقات یا کارگاههای قرآنی، طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی، نمایشگاهی، هنری یا رسانهای و تولید محتوای چندرسانهای شامل پادکست، ویدئو و فعالیت در فضای مجازی ارائه کنند.
سرپرست جهاددانشگاهی استان اردبیل، ارائه ایدههای نو یا محصول فناورانه جدید در حوزه قرآن، تدوین و انتشار نشریات دانشجویی قرآنی چاپی یا دیجیتال، تدوین مجموعههای محتوایی مرتبط با سبک زندگی قرآنی، طراحی پویشهای مجازی با مضامین قرآنی ویژه دانشجویان، ایجاد و مدیریت کانال یا صفحه فعال قرآنی در شبکههای اجتماعی، تدریس یا تبلیغ قرآنی در فضای عمومی، مدارس یا محافل غیر دانشگاهی، تولید آثار فاخر هنری با موضوعات قرآنی و داوری مسابقات قرآنی در دانشگاهها یا نهادهای رسمی نیز از دیگر محورهای این بخش عنوان کرد
اوچی اردبیلی ادامه داد: شاخصهای ارزیابی در بخش شخصیت و مهارتها شامل اخذ گواهینامههای معتبر قرآنی از نهادهای رسمی، حضور فعال در فعالیتهای جهادی قرآنی در مناطق محروم، کسب رتبه در مسابقات قرآن در سطح دانشگاهی، استانی، کشوری یا بینالمللی، تأثیرگذاری مثبت بر دانشجویان در تقویت گرایش به قرآن و شرکت در دورههای پیشرفته آموزش قرآن شامل داوری، تربیت مدرس، روانخوانی و تدبر است.
سرپرست جهاددانشگاهی اردبیل با اشاره به مزایای شرکت در این طرح گفت: دانشجویان برتر استان اردبیل پس از ارزیابی توسط کمیته داوری استانی، بهعنوان نماینده استان به دبیرخانه نشان ملی قرآنی دانشجویان معرفی میشوند. در پایان، لوح تقدیر، تندیس فاخر و جایزه ویژه به دانشجویان برتر این طرح اهدا خواهد شد و آنان به عضویت شبکه فعالان قرآنی دانشگاهی استان درخواهند آمد.
اوچی اردبیلی با دعوت از دانشجویان علاقه مند گفت: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دی ماه است. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اردبیل، واقع در دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده کشاورزی، ساختمان معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اردبیل مراجعه کنند یا با شمارههای ۰۴۵۳۳۵۱۰۶۰۰ و ۰۹۱۴۱۵۹۷۰۰۸ تماس حاصل کنند. همچنین ارتباط از طریق پیامرسانهای تلگرام و ایتا با شناسه @ seraj_ardممکن است.
وی جایزه سراج در اردبیل فرصتی است برای تقدیر از فعالیتهای قرآنی دانشجویان و معرفی آنان بهعنوان نمونههای فاخر قرآنی دانشگاهی و با ایجاد انگیزه در دانشجویان، به تقویت و تداوم جریان زیست قرآنی در دانشگاههای اردبیل کمک خواهد کرد.
