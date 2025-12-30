به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان با هدف تقویت هویت ملی، آشنایی نسلهای جدید با فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و میراث ایران و حمایت از تولید محتوای خلاق صوتی و تصویری برگزار میشود و تولیدکنندگان حرفهای و آماتور میتوانند در آن شرکت کنند.
بر اساس این فراخوان، آثار ارسالی باید در قالب پادکست، ویدیوکست یا موشنگرافیک و با مدتزمان ۶۰ تا ۳۰۰ ثانیه تولید شده باشند. محتوای آثار باید متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان طراحی شود، هرچند شرکتکنندگان میتوانند در دو گروه حرفهای (بزرگسال) و آماتور و کودکنوجوان در این رویداد حضور داشته باشند.
محورهای محتوایی فراخوان شامل زندگی بزرگان ایران، متون کهن و افسانهها، آئینها و میراث فرهنگی، محیطزیست ایران، معرفی مناطق و اقلیمها، موسیقی نواحی و مفاهیم پایه علوم انسانی مرتبط با هویت ایرانی است.
در بخش جوایز، در گروه حرفهای، نفرات اول تا سوم بهترتیب ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال جایزه دریافت میکنند. همچنین در گروه آماتور و کودکنوجوان، ۱۰ اثر برگزیده هرکدام ۵۰ میلیون ریال جایزه خواهند گرفت.
کلیه آثار راهیافته به مرحله داوری، از سوی معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بسترهای رسمی منتشر میشوند.
علاقهمندان برای شرکت در این فراخوان باید فایل اثر یا لینک دانلود را همراه با معرفی کوتاه تولیدکننده (حداکثر ۱۰۰ کلمه)، تعیین گروه شرکتکننده و ذکر حوزه محتوایی اثر، از طریق سامانه www.pressfestival.ir ارسال کنند.
