  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

افزایش ۱۱ درصدی تولید گوشت مرغ در استان اردبیل

افزایش ۱۱ درصدی تولید گوشت مرغ در استان اردبیل

اردبیل- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از افزایش ۱۱ درصدی تولید گوشت مرغ در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، احدی عالی از افزایش ۱۱ درصدی تولید گوشت مرغ در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: علی‌رغم مشکلات در تأمین نهاده، در تلاش هستیم با پیگیری مستمر، نهاده را به موقع تحویل و توزیع کنیم.

وی افزود: بیش از ۱۳ هزار تن نهاده دامی از طریق اتحادیه مرغداری توزیع می‌شود و فاز بعدی توزیع نهاده نیز به زودی انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به افزایش جوجه‌ریزی، آمار تولید جوجه در آذرماه امسال را ۲ میلیون و ۷۵۲ هزار قطعه و در آذرماه سال گذشته را ۲ میلیون و ۴۲۱ هزار قطعه اعلام کرد.

احدی عالی با انتقاد از کم‌کاری اتحادیه مرغداران گفت: این اتحادیه باید به‌عنوان تشکل صنفی، نقش خود را در تعدیل قیمت مرغ به خوبی ایفا کرده و از افزایش قیمت جلوگیری کند.

وی در پایان از انجام اقدامات لازم برای تأمین و ذخیره سازی اقلام ضروری، کالاهای اساسی و میوه در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز خبر داد.

کد خبر 6708984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها