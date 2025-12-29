به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اوچی اردبیلی صبح دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی استان اردبیل، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جهاددانشگاهی در اجرای دوره‌های آموزشی مهارت‌محور و طرح‌های اشتغالزا، فعالیت‌های دانش‌بنیان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی این مجموعه برای ارتقا مهارت‌های گروههای هدف بهزیستی تأکید کرد.

وی همچنین به نقش مؤثر مرکز افکارسنجی ایسپا در ارزیابی نیازهای اجتماعی و میزان اثرگذاری طرح‌های حمایتی اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری از داده‌های دقیق افکارسنجی می‌تواند موجب هدفمندتر شدن فعالیت‌های این اداره کل شود.

سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دو نهاد خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه محورهای مختلفی از جمله آموزش مهارت‌های شغلی برای گروه‌های هدف، تولید محتوای رسانه‌ای، نظرسنجی و پایش اجتماعی، تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی، اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی و…را در بر می‌گیرد.

تأکید مدیرکل بهزیستی اردبیل بر توسعه همکاری‌های مهارت‌افزایی و تربیت مربیان تخصصی در نشست مشترک با جهاددانشگاهی

در این نشست مشترک، طاهره رزاق‌پور مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با قدردانی از همکاری‌های مؤثر و سازنده دو نهاد در اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، مهارتی و فرهنگی سال‌های گذشته، بر لزوم گسترش فعالیت‌های مشترک در حوزه مهارت‌افزایی و اشتغال‌زایی مددجویان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توانمندسازی گروه‌های هدف بهزیستی بدون توسعه آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور امکان‌پذیر نیست، افزود: تجربه همکاری با جهاد دانشگاهی نشان داده است که بهره‌گیری از ظرفیت علمی، آموزشی و پژوهشی این مجموعه می‌تواند به شکل مؤثری در مسیر ارتقا سطح توانمندی مددجویان، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت نقش‌آفرین باشد.

رزاق‌پور همچنین با اشاره به اهمیت توجه به گروه‌های خاص جامعه، از برگزاری دوره‌های تربیت مربی برای سالمندان و افراد دارای معلولیت به عنوان یک گام ارزنده در توسعه خدمات تخصصی یاد کرد و خواستار تداوم این نوع دوره‌ها با استانداردهای علمی و رویکرد اجرایی مؤثر شد.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل ضمن استقبال از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جدید میان دو دستگاه، تصریح کرد: اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌های زندگی، آموزش‌های خانواده‌محور و توسعه خدمات رسانه‌ای و فرهنگی و پژوهشی می‌تواند زمینه ساز توسعه همکاری مشترک باشد.

در پایان این نشست، دو طرف بر برگزاری جلسات مشترک کارشناسی با حضور نمایندگان هر دو دستگاه به منظور عملیاتی و اجرایی کردن بندهای تفاهم‌نامه تأکید کردند.