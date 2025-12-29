  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

اوچی:همکاری‌های جهاد دانشگاهی و بهزیستی اردبیل تقویت می‌شود

اردبیل- رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل از توسعه همکاری‌های مشترک جهاد دانشگاهی و بهزیستی استان اردبیل در زمینه آموزش های مهارت محور و همکاری های فرهنگی، پژوهشی و فناورانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اوچی اردبیلی صبح دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی استان اردبیل، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جهاددانشگاهی در اجرای دوره‌های آموزشی مهارت‌محور و طرح‌های اشتغالزا، فعالیت‌های دانش‌بنیان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی این مجموعه برای ارتقا مهارت‌های گروههای هدف بهزیستی تأکید کرد.

وی همچنین به نقش مؤثر مرکز افکارسنجی ایسپا در ارزیابی نیازهای اجتماعی و میزان اثرگذاری طرح‌های حمایتی اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری از داده‌های دقیق افکارسنجی می‌تواند موجب هدفمندتر شدن فعالیت‌های این اداره کل شود.

سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دو نهاد خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه محورهای مختلفی از جمله آموزش مهارت‌های شغلی برای گروه‌های هدف، تولید محتوای رسانه‌ای، نظرسنجی و پایش اجتماعی، تهیه اطلس آسیب‌های اجتماعی، اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی و…را در بر می‌گیرد.

تأکید مدیرکل بهزیستی اردبیل بر توسعه همکاری‌های مهارت‌افزایی و تربیت مربیان تخصصی در نشست مشترک با جهاددانشگاهی

در این نشست مشترک، طاهره رزاق‌پور مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با قدردانی از همکاری‌های مؤثر و سازنده دو نهاد در اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، مهارتی و فرهنگی سال‌های گذشته، بر لزوم گسترش فعالیت‌های مشترک در حوزه مهارت‌افزایی و اشتغال‌زایی مددجویان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توانمندسازی گروه‌های هدف بهزیستی بدون توسعه آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور امکان‌پذیر نیست، افزود: تجربه همکاری با جهاد دانشگاهی نشان داده است که بهره‌گیری از ظرفیت علمی، آموزشی و پژوهشی این مجموعه می‌تواند به شکل مؤثری در مسیر ارتقا سطح توانمندی مددجویان، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت نقش‌آفرین باشد.

رزاق‌پور همچنین با اشاره به اهمیت توجه به گروه‌های خاص جامعه، از برگزاری دوره‌های تربیت مربی برای سالمندان و افراد دارای معلولیت به عنوان یک گام ارزنده در توسعه خدمات تخصصی یاد کرد و خواستار تداوم این نوع دوره‌ها با استانداردهای علمی و رویکرد اجرایی مؤثر شد.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل ضمن استقبال از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جدید میان دو دستگاه، تصریح کرد: اجرای برنامه‌های مشترک در زمینه‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌های زندگی، آموزش‌های خانواده‌محور و توسعه خدمات رسانه‌ای و فرهنگی و پژوهشی می‌تواند زمینه ساز توسعه همکاری مشترک باشد.

در پایان این نشست، دو طرف بر برگزاری جلسات مشترک کارشناسی با حضور نمایندگان هر دو دستگاه به منظور عملیاتی و اجرایی کردن بندهای تفاهم‌نامه تأکید کردند.

