صدور هشدار نارنجی هواشناسی قم؛ وزش باد شدید و کاهش محسوس دما

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین دادههای هواشناسی و خروجی مدلهای عددی پیشیابی نشان میدهد سامانه بارشی فعال که از روز گذشته وارد استان قم شده، همچنان موجب ناپایداریهای جوی در سطح استان خواهد شد.
بر اساس این پیشبینیها، امروز کاهش قابل توجه دما در بیشتر نقاط استان قم رخ میدهد و شرایط جوی ناپایدار ادامه خواهد داشت.
فعالیت این سامانه با افزایش پوشش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع بارشهای پراکنده همراه است.
در مناطق مرتفع استان، با توجه به افت دما، احتمال بارش برف نیز وجود دارد و همچنین پیشبینی میشود در برخی نقاط، سرعت وزش باد از ۸۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رود که میتواند موجب بروز خسارتهای احتمالی شود.
مطابق اعلام هواشناسی قم، اوج فعالیت این سامانه مربوط به امروز بوده و از اوایل شب، بهتدریج از شدت ناپایداریها کاسته شده و سامانه بارشی از استان خارج خواهد شد و به دنبال خروج این سامانه، میزان وزش باد نیز روند کاهشی پیدا میکند.
برای روز چهارشنبه، آسمان استان قم قسمتی ابری پیشبینی شده و در برخی ساعات افزایش ابر دور از انتظار نیست.
این وضعیت جوی کموبیش در روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت و تغییرات محسوسی در الگوی کلی هوا مشاهده نخواهد شد.
از اواخر وقت روز پنجشنبه، افزایش تدریجی ابر در سطح استان رخ میدهد و در روز جمعه آسمان نیمهابری حاکم خواهد بود و در ادامه، کاهش تدریجی ابر و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی شده است.
هرچند دمای هوا امروز با کاهش محسوس همراه خواهد بود، اما از روزهای آینده روند افزایشی تدریجی دما آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. ادارهکل هواشناسی استان قم ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواسته است نسبت به هشدارهای صادره توجه لازم را داشته باشند، بهویژه در زمان وزش باد شدید و کاهش دما.
