به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی پیش از ظهر سه شنبه در آئین بزرگداشت یوم الله ۹ دی در بندرعباس، ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه، اظهار کرد: حماسه نهم دی ماه، نکات برجسته‌ای در درون خود دارد و گرامیداشت این حماسه، به جا آوردن شکرگزاری است؛ شکر نعمت‌های هویت ایمانی و دینی و با بصیرت بودن ملت ایران.

وی افزود: هویت ایمانی ملت ایران ریشه‌ای عمیق دارد و مربوط به امروز و دیروز نیست از این رو دشمن با علم به این موضوع تلاش دارد به ریشه ایمانی ملت ایران آسیب بزند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تأکید کرد: ۷۰ سال جزایر ما در استعمار قرار گرفته بود اما مردم استان هرمزگان استعمارگران را بیرون راندند و با هویت ملی، جزیره هرمز آزادسازی شد و در ۹ دی نیز با اتکا به هویت ایمانی و ملی حماسه آفریده شد.

امیر ایرانی با اشاره به نعمت هویت انقلابی، گفت: هویت انقلابی محرک حماسه ۹ دی بود و امروز اگر توانستیم در قله‌های افتخار بایستیم به دلیل شکر نعمت هویت ملی، ایمانی و انقلابی است.

وی وحدت را یکی از ارکان موفقیت کشور دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا ادیان و مذاهب نتوانسته‌اند در حد اعلای آرامش زیست داشته باشند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نعمت بصیرت و ولایت را ستود و گفت: من معمولاً در مناسبت‌های مختلف برای کشورهای مختلف پیام تبریک ارسال می‌کنم و در یکی از پاسخ‌ها یکی از مقامات عالی کشور دیگری، بعد از جنگ ۱۲ روزه ارادت خود را به مقام معظم رهبری در پاسخ پیام تبریک ابراز می‌کند.

وی ادامه داد: دشمن امروز می‌خواهد نعمت‌های موجود را از دست ملت ایران بگیرد که البته در جنگ ۱۲ روزه پاسخ خود را گرفت و رهبر معظم انقلاب پاسخ دادند که دشمنان غلط زیادی کرده است.

امیر ایرانی بیان کرد: هویت ایمانی ملت ایران بود که موجب شد که درهای رحمت الهی باز شود و در شرایطی که همه از بحران آب و فرونشست زمین می‌گفتند؛ کمی مشکلات را مرتفع کرد که البته باید مدیریت صحیح، از ظرفیت بارش‌ها به درستی استفاده شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: دشمن از تفنگ و موشک نمی‌ترسد بلکه ترس دشمن از قدرت ایمان ملت ایران است و دسترسی دشمن به این قدرت وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیروهای مسلح به پشتوانه ملت ایران در صحنه هستند و ما اقتدار را از مردم یادگرفته ایم.

