آئین افتتاحیه اولین کنگره ملی تغذیه نظامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنگره ملی تغذیه نظامی با مشارکت کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش صبح امروز (چهارشنبه) با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح در این دانشگاه برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار «محمد عزیزی دلشاد» رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت ستادکل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ «کریم چشک» معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش، «مرتضی اعلمی» مدیر عامل سازمان اتکا، امیر سرتیپ دوم «حسین امیدی» رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش، امیر سرتیپ دوم پزشک «امیر نظامی اصل» معاون بهداشت، درمان، امداد و آموزش پزشکی ارتش و جمعی از فرماندهان در این مراسم حضور یافتند.

اصول و استانداردهای تغذیه نظامی، غذاهای فراسودمند در مدیریت بحران، تغذیه در بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، جیره‌های غذایی عملیاتی و مهندسی تغذیه، استراتژی‌های تأمین غذا در شرایط اضطراری، نقش مکمل‌های ارگوژنیک در ارتقای عملکرد با دیدگاه مناطق عملیاتی و فناوری‌های نوین در بسته‌بندی، حفظ جیره و غذاهای متراکم انرژی از محورهای اصلی این کنگره است.

این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای گروه‌های پزشکی و تغذیه است که برگزاری آن، فرصتی را برای تبادل دانش و آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه تغذیه در شرایط ویژه و بحرانی فراهم می‌آورد.