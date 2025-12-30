سنایی راد:۹ دی حماسه بصیرت مردمی در دفاع از جمهوریت و ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سناییراد پیش از ظهر سه شنبه در میدان انقلاب اصفهان با بیان اینکه ۹ دی از جنس حماسه است، اظهارکرد: حماسه نهم دی جلوهای از حضور آگاهانه و بهموقع مردمی بود که در دفاع از جمهوریت، ولایت و امنیت کشور به صحنه آمدند.
وی افزود: در جریان انتخابات سال ۸۸، عدهای ادعای تقلب را مطرح کردند، در حالی که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران ماهیتی کاملاً مردمی دارد و نظارت بر آن نیز بر پایه سازوکارهای قانونی و مردمی انجام میشود و امکان تقلب سازمانیافته در چنین ساختاری معنا ندارد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به مشارکت نزدیک به ۸۰ درصدی مردم در آن انتخابات، تصریح کرد: این میزان مشارکت یک فرصت طلایی برای نظام جمهوری اسلامی بود، اما متأسفانه این فرصت بزرگ با دعواها و التهابآفرینیهای فتنهگرایانه تحتالشعاع قرار گرفت و اصل مشارکت مردمی به فراموشی سپرده شد.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی همواره از پشتوانه حمایت مردمی برخوردار بوده و مردم بدون هیچ اجبار و الزامی در انتخابات شرکت میکنند. این مشارکت گسترده، برگ برندهای برای نظام در عرصه بینالمللی و چانهزنی با دشمنان است، اما در جریان فتنه ۸۸ تلاش شد این سرمایه عظیم نادیده گرفته شود.
سردار سناییراد با تأکید بر اینکه اگر ابهامی در روند انتخابات وجود داشت، قانون مسیر رسیدگی به آن را بهطور کامل پیشبینی کرده بود، خاطرنشان کرد: بهجای طی مسیر قانونی، شاهد حرکتی بودیم که عملاً بهنوعی کودتا علیه جمهوریت نظام منجر شد و چند عامل مشخص بهعنوان پیشران این فتنه عمل کردند.
وی تأثیرپذیری از الگوی انقلابهای رنگی را یکی از این عوامل دانست و گفت: پیش از برگزاری انتخابات، نشانههای این رویکرد از جمله اردوکشیهای خیابانی و انتخاب رنگهای نمادین آغاز شده بود؛ این در حالی است که حتی کمیته صیانت از آرا نیز تشکیل شده و بسترهای قانونی برای پیگیری مطالبات فراهم بود.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، عبور از مرزبندیهای سیاسی و ورود عناصر دارای سابقه سلطنتطلبی را از دیگر عوامل فتنه برشمرد و افزود: مرزبندیها بهگونهای بههم ریخته شد که برخی تصور میکردند میتوان با ایجاد فضایی کارناوالی، مسیر یک جنبش اجتماعی را منحرف کرد.
وی با اشاره به اصرار برخی جریانها بر اعلام جشن پیروزی پیش از پایان شمارش آرا گفت: بیاعتنایی به روال قانونی، فراخوانهای غیرقانونی، حرکت بهسمت اغتشاش، اقدامات علیه امنیت عمومی و هنجارشکنی از جمله عواملی بود که ماهیت واقعی فتنه را آشکار کرد.
سردار سناییراد ادامه داد: در چند مقطع حساس، مردم در اوج هوشیاری قرار گرفتند که از جمله آنها میتوان به روز قدس، ۱۳ آبان و در نهایت نهم دی اشاره کرد. رهبر معظم انقلاب در این مدت با سعهصدر فرصت دادند و از خواص خواستند به صحنه بیایند، اما سکوت برخی از آنان، مسئولیت را بر دوش مردم گذاشت.
وی تأکید کرد: مردم با ایستادن در کنار ولایت، در برابر هنجارشکنیها، اهانت به مقدسات و اهلبیت (ع) و تهدید امنیت کشور موضع قاطع گرفتند و نشان دادند که در بزنگاهها خود وارد میدان میشوند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا افزود: دشمن با محاسبات غلط گمان میکرد میتواند از شرایط اعتراضی کشور سوءاستفاده کرده و ایران را به سمت تجزیه یا جنگ داخلی سوق دهد، اما حماسه ۹ دی این توهم را بهطور کامل باطل کرد.
وی با مقایسه انسجام ملی در ۹ دی و جنگ ۱۲ روزه، گفت: همانگونه که مردم در ۹ دی همه خطکشیهای سیاسی را به نفع آینده کشور کنار گذاشتند، در مقاطع بعدی از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز بار دیگر انسجام، همدلی و وحدت ملی خود را به نمایش گذاشتند.
سردار سناییراد در پایان تصریح کرد: حماسه ۹ دی با حضور قاطع مردم، پیامی روشن به دشمنان داد مبنی بر اینکه دفاع از نظام جمهوری اسلامی بخشی از هویت انقلابی، عزت و غرور ملی ملت ایران است؛ هویتی که ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد و همان مسیری است که شهدای ما برای حفظ آن جان خود را فدا کردند.
