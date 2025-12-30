https://mehrnews.com/x3b2sF ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸ کد خبر 6707053 استانها قزوین استانها قزوین ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸ آغاز تجمع مردم قزوین در بزرگداشت ۹ دی قزوین- تجمع با شکوه مردم قزوین در بزرگداشت ۹ دی از دقایقی پیش در میدان میرعماد آغاز شده است. دریافت 16 MB کد خبر 6707053 کپی شد مطالب مرتبط کاظمی: فتنه ۸۸ آزمون بصیرت نخبگان و مردم بود مقدمفر: ۹ دی نماد بصیرت ملت و شکست جنگ شناختی دشمن است گرگان در ۹ دی به میدان آمد؛ تجدید بیعت با ولایت و خط بطلان بر فتنه تجمع مردمی ۹ دی در اصفهان قزوین یکصدا در ۹ دی؛ تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب میرعمادی: مردم در جنگ ۱۲ روزه حماسه آفریدند و پیروز شدند اجتماع حوزویان و اقشار مردم قم به مناسبت ۹ دی آغاز شد برچسبها 9 دی قزوین تجمع مردمی
