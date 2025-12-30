  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

آغاز تجمع مردم قزوین در بزرگداشت ۹ دی

قزوین- تجمع با شکوه مردم قزوین در بزرگداشت ۹ دی از دقایقی پیش در میدان میرعماد آغاز شده است.

