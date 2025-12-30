https://mehrnews.com/x3b2sn ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱ کد خبر 6707039 استانها اصفهان استانها اصفهان ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱ تجمع مردمی ۹ دی در اصفهان اصفهان - مردم اصفهان در راستای پاسداشت ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در میدان انقلاب تجمع کردند. دریافت 25 MB کد خبر 6707039 کپی شد مطالب مرتبط میرعمادی: مردم در جنگ ۱۲ روزه حماسه آفریدند و پیروز شدند اجتماع حوزویان و اقشار مردم قم به مناسبت ۹ دی آغاز شد آغاز تجمع مردم قزوین در بزرگداشت ۹ دی مروری بر ۲۵ لحظه مهم هالیوود و دنیای سرگرمی در سال ۲۰۲۵ مقدمفر: ۹ دی نماد بصیرت ملت و شکست جنگ شناختی دشمن است برچسبها اصفهان 9 دی تجمع مردمی
