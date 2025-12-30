کاظمی: فتنه ۸۸ آزمون بصیرت نخبگان و مردم بود

حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یوم الله ۹ دی، هدف از ایجاد فتنهها را حاکم کردن فضای غبارآلود برای غالب کردن تردید و جلوگیری از تصمیمات صحیح دانست و با بیان اینکه دشمنی آشکار، کمهزینهتر از تردید پنهان است، اظهار کرد: جامعهای که هدف دارد اما دچار تردید در مسیر میشود، سرمایههای انسانی و اجتماعی خود را پیش از آنکه دشمن ضربه بزند، فرسوده میکند.
ایجاد ابهام، طرح پرسشهای انحرافی و القای دوگانگیهای کاذب، روش همیشگی دشمنان است
وی با بیان اینکه تردید، تصمیمگیری را فلج و اراده جمعی را از درون تهی میسازد؛ افزود: دشمنان همواره روی همین نقطه تمرکز کردهاند؛ ایجاد ابهام، طرح پرسشهای انحرافی و القای دوگانگیهای کاذب، روش همیشگی آنان برای متوقف کردن حرکتهای بزرگ است.
خوانش دوباره تاریخ؛ از انحراف خواص تا هزینهدادن عوام
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به تجربه صدر اسلام تصریح کرد: در مقاطع حساس تاریخی، این مردم عادی نبودند که مسیر را گم کردند، بلکه تردید برخی خواص، جامعه را به انحراف کشاند. در زمان امیرالمؤمنین (ع)، هنگامی که پیروزی در دسترس بود، تردید در جبهه حق باعث شد فتنهای شکل بگیرد که سالها امت اسلامی را درگیر کرد.
وی ادامه داد: این همان حقیقتی است که امام سجاد (ع) در ادعیه خود بر آن تأکید میکنند؛ اینکه شک و گمان، بذر فتنه است و اگر از دلها زدوده نشود، جامعه را به بحران میکشاند.
فتنه ۸۸؛ آزمون بصیرت نخبگان و مردم
کاظمی با بازخوانی حوادث سال ۱۳۸۸ گفت: مسئله اصلی آن مقطع، صرفاً یک اختلاف سیاسی نبود، بلکه ناتوانی برخی در تشخیص صحنه و ایستادن در جای درست تاریخ بود. رهبر معظم انقلاب از همان ابتدا ماهیت این جریان را فتنه دانستند، اما گذر زمان نشان داد که هنوز برخی حاضر نیستند مسئولیت تردیدهای خود را بپذیرند.
وی افزود: خطرناکتر از خود فتنه، بازتولید همان ادبیات تردید در سالهای بعد است؛ زمانی که افراد بهجای عبرت گرفتن، به تطهیر خطاهای گذشته میپردازند.
راز تشخیص درست؛ چرا جوانان جلوتر از مدعیان حرکت میکنند؟
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به نقش جوانان گفت: پرسش مهم این است که چرا جوانی کمسنوسال میتواند در فضای غبارآلود تصمیم درست بگیرد، اما برخی افراد با سابقه مدیریتی و مطالعات گسترده دچار خطا میشوند؟ پاسخ در نسبت فرد با حقیقت نهفته است، نه در میزان اطلاعات.
وی تأکید کرد: جوانی که دلبسته محاسبات شخصی و مصلحتاندیشیهای محافظهکارانه نیست، راحتتر میتواند حق را تشخیص دهد.
۹ دی؛ لحظهای که مردم جای تاریخ ایستادند
کاظمی حماسه ۹ دی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر دانست و گفت: در آن روز، مردم و بهویژه جوانان، پیش از بسیاری از نخبگان، صحنه را شناختند و وارد میدان شدند. این حضور، نه احساسی، بلکه حاصل بلوغ سیاسی و دینی بود.
وی با اشاره به تجربههای محلی افزود: شکلگیری حرکتهای خودجوش اجتماعی و اقتصادی، نشان میدهد که اگر میدان به نیروهای مؤمن داده شود، میتوانند نقشآفرینیهای فراتر از انتظار داشته باشند.
تقوا در تصمیمسازی؛ عامل گمشده مدیریت امروز
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر نقش تقوا در حکمرانی گفت: بسیاری از بنبستهای مدیریتی، نه بهدلیل کمبود امکانات، بلکه بهخاطر محاسبهگری های غیرالهی است. کسی که رضایت خدا را محور تصمیم خود قرار دهد، از طعنهها و فشارها نمیهراسد و همین، مسیر را برای او هموار میکند.
وی با اشاره به سیره شهدا افزود: شهدایی که به الگو تبدیل شدند، محصول انتخابهای شجاعانه و خالصانه بودند، نه نتیجه محاسبات محافظهکارانه.
