۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

ورود بازرسی کل کردستان به قبوض گاز؛ مبالغ غیرمتعارف اصلاح شد

سنندج- در پی اعتراضات مردمی به افزایش غیرمنطقی قبوض گاز، با ورود بازرسی کل استان کردستان و شناسایی خطای سیستمی، قبوض اصلاح و روند صدور مبالغ نادرست متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ثبت شکایات گسترده مردمی درباره افزایش غیرمتعارف قبوض گاز خانگی در کردستان، این موضوع در دستور کار فوری بازرسی کل استان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، بررسی‌های میدانی و تحلیل مستندات نشان داد که بروز خطای سیستمی در فرآیند محاسبه بهای مصرف گاز، موجب صدور قبوض با مبالغ غیرواقعی برای تعداد قابل توجهی از مشترکان شده است؛ موضوعی که موجب نارضایتی عمومی شده بود.

در ادامه، با ارسال اخطار رسمی به شرکت گاز و پیگیری‌های انجام‌شده، اصلاح قبوض در دستور کار قرار گرفت و روند صدور مبالغ نادرست متوقف شد.

بازرس کل استان کردستان عصر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندان، دستوراتی از جمله اصلاح فوری قبوض، رفع اشکالات فنی سامانه، جلوگیری از تکرار خطا و اطلاع‌رسانی شفاف به مشترکان را ابلاغ کرد.

محمدامین حیدری یادآور شد: همچنین شرکت گاز موظف شد گزارش اقدامات اصلاحی را ارائه کرده و تحت نظارت مستمر، نسبت به عادی‌سازی کامل وضعیت اقدام کند.

بازرس کل استان در ادامه با تأکید بر پیگیری مطالبات مردمی گفت: نظارت‌ها تا رفع کامل مشکل ادامه خواهد داشت و در صورت احراز هرگونه قصور، برخورد قانونی لازم انجام می‌شود.

کد مطلب 6813155

