به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سینا متخصص جراحی لاغری و لاپاراسکوپی، با اشاره به موج استفاده از داروهای تزریقی کاهش وزن گفت: اولین موضوعی که باید شفاف مطرح شود، هزینه و ماندگاری درمان است. داروهای لاغری تزریقی مانند سماگلوتاید و تیرزپاتاید، برای حفظ اثر باید حداقل دو سال به‌طور مداوم استفاده شوند و با قطع دارو، در اغلب موارد وزن بازمی‌گردد؛ در حالی‌که جراحی لاغری یک‌بار انجام می‌شود و اثر آن در صورت رعایت مراقبت‌ها، ماندگارتر است.

وی درباره داروهای لاغری موجود توضیح داد و بیان داشت: در حال حاضر داروهایی مانند سماگلوتاید (مانند Ozempic و Wegovy)، تیرزپاتاید (Mounjaro) و لیراگلوتاید (Saxenda) در دنیا و برخی کشورها برای کاهش وزن استفاده می‌شوند. این داروها با کاهش اشتها عمل می‌کنند، نه با درمان ریشه‌ای چاقی، و به همین دلیل وابستگی درمانی ایجاد می‌شود.

سینا در ادامه درباره افرادی که کاندید داروهای لاغری نیستند توضیح داد: افراد با چاقی شدید، شاخص توده بدنی بسیار بالا، بیماران دیابتی کنترل‌نشده، کسانی که دچار بیماری‌های گوارشی خاص، سابقه پانکراتیت، اختلالات تیروئیدی مشخص یا مشکلات شدید متابولیک هستند، معمولاً گزینه مناسبی برای داروهای لاغری نیستند و در این افراد، جراحی چاقی نتایج ایمن‌تر و ماندگارتری دارد.

در ادامه این موضوع، دکتر ماهر کردی، فوق تخصص جراحی لاغری و لاپاراسکوپی، با اشاره به میزان اثربخشی این داروها افزود: مطالعات علمی نشان می‌دهد داروهای لاغری به‌طور متوسط ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش وزن ایجاد می‌کنند، در حالی که جراحی‌های لاغری بسته به نوع عمل، می‌توانند ۶۰ تا ۸۰ درصد اضافه‌وزن بیمار را کاهش دهند. به همین دلیل از نظر اثربخشی، جراحی همچنان گزینه قدرتمندتری محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: برخلاف تصور رایج، استفاده از داروهای لاغری نیز نیازمند مصرف مکمل‌هاست. چون این داروها باعث کم‌خوری می‌شوند، کمبود پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها و املاح ایجاد می‌شود؛ درست همان مسیری که در کاهش وزن پس از جراحی هم دیده می‌شود. بنابراین ادعای بی‌نیازی از مکمل در درمان دارویی، ادعای دقیقی نیست.

ماهر همچنین به موضوع عوارض اشاره کرد و گفت: ریزش مو، کاهش توده عضلانی، کم‌آبی بدن و یبوست، اغلب به‌اشتباه عوارض جراحی معرفی می‌شوند، در حالی‌که این موارد عوارض خودِ کاهش وزن سریع هستند و هم در جراحی لاغری و هم در مصرف داروهای لاغری دیده می‌شوند. تفاوت در این است که اگر درمان زیر نظر پزشک باشد، این عوارض قابل کنترل است.

این جراحان لاغری تأکید کردند: اگرچه جراحی چاقی ذاتاً ریسک‌هایی دارد، اما با پیشرفت‌های ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر در تکنیک‌های لاپاراسکوپی، بیهوشی و مراقبت‌های پس از عمل، این خطرات به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس اغلب مقالات معتبر علمی، جراحی لاغری همچنان درمان استاندارد طلایی برای بیماران با اضافه‌وزن بالا و بیماری‌های همراه محسوب می‌شود.