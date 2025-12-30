مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در شهرستان خمیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور فرماندار شهرستان خمیر، اعضای شورای تأمین، امام جمعه شهرستان، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و اقشار مختلف مردم، در مسجد علیبنابیطالب (ع) بندر خمیر برگزار شد.
مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در این مراسم با اشاره به اهمیت حماسه ۹ دی، گفت: نهم دیماه یکی از مقاطع مهم و سرنوشتساز در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که موجب صیانت از نظام و تثبیت مسیر انقلاب اسلامی شد.
وی با اشاره به موفقیتهای اخیر کشور، از جمله پرتاب موفق ماهوارههای آموزشی، افزود: با وجود همه فشارها و سختیها، جمهوری اسلامی ایران توانسته است با اتکا به توان داخلی، به دستاوردهای افتخارآمیزی دست یابد.
فرماندار شهرستان خمیر با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: انتقال ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی به نسل جدید، از مهمترین وظایف مسئولان و آحاد جامعه است.
حجتالاسلام شعیب صالحی امام جمعه شهرستان خمیر نیز با بیان اینکه خط ماندگار حماسه ۹ دی، اتحاد و همبستگی ملی بود گفت: این روز نماد بصیرت مردمی و ولایتمداری ملت ایران در دفاع از انقلاب اسلامی است.
در پایان، شرکتکنندگان با قرائت قطعنامه آتش کشیدن پرچم اسرائیل و آمریکا و سردادن شعارهایی، حمایت قاطع خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کرده و بر تداوم راه شهدا و امام شهدا تأکید کردند.
نظر شما