پیام مشترک امام جمعه و فرماندار خلخال به مناسبت فرارسیدن حماسه ۹دی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار و امام جمعه شهرستان خلخال در پیامی فرا رسیدن روز بصیرت، میثاق امت با ولایت را گرامی داشتند.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ بی‌گمان تداوم انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های آن در گذر زمان، مشروط به تقویت ایمان، آگاهی، اتحاد و بصیرت است. حماسه نهم دی، حماسه همه مردم ایران در برابر توطئه دشمنان بود و در این روز شکوه پیوند ناگسستنی امت با امام خویش به نمایش درآمد.

نهم دی روزی بود که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در میان حجم عظیم امواج امت اسلامی نفسشان برید و مرگشان رقم خورد.



یوم الله نهم دی ماه سرآغاز فصلی نوین در پیوند مستحکم امت اسلامی با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) و تجلی‌گاه بیعت با مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) بود.

اینجانبان ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی، توفیق روزافزون و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تا رسیدن به آرمان‌های والای بنیانگذار کبیر انقلاب (ره)، تحت رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمائیم.



سید رضا قدسی؛ امام جمعه شهرستان خلخال

حسین وطن دوست؛ فرماندار شهرستان خلخال