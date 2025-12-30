بررسی مشکلات ۱۲ واحد تولیدی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و جمعی از مسؤولان و تولیدکنندگان، مشکلات و مسائل ۱۲ واحد تولیدی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و برای رفع این موانع و مشکلات تصمیمات لازم اتخاذ شد.

صدور مجوز بلامانع، تعیین تکلیف بدهی، امهال تسهیلات بانکی، عوارض تغییر کاربری و ماده ۵، احداث جایگاه سوخت و واگذاری زمین از جمله مسائل و درخواست‌های واحدهای تولیدی در این نشست بود.

واحدهای بوم گردی، مراکز تفریحی، هتل‌ها، محوطه‌های گردشگری، آب‌درمانی و تولیدات بتنی و لبنی از جمله واحدهای تولیدی استان اردبیل بودند که در این جلسه مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.