به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمی ظهر سه شنبه در کارگروه مشارکت‌های مردمی بهزیستی با اشاره به میزان مشارکت‌های مردمی افزود: مجموع کمک‌های نقدی، غیرنقدی و خدماتی مردم و مؤسسات خیریه برای جامعه هدف بهزیستی در ۹ ماهه امسال به بیش از ۵۶ میلیارد تومان رسیده که این موضوع نشان‌دهنده افزایش همراهی مردم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: هم‌اکنون هشت درصد خانوارهای استان، معادل ۳۰ هزار و ۶۰۶ خانوار، تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۳۶۱ خانوار معادل ۶۳ درصد مستمری‌بگیر بوده و ۳۷ درصد نیز از سایر خدمات حمایتی بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هزار نفر از افراد نیازمند در مراکز نگهداری استان تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار کرد: منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای این گروه‌ها نیست و به همین دلیل مشارکت‌های مردمی و خیریه‌ها نقش مهمی در تأمین هزینه‌ها و ارتقای سطح خدمات ایفا می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: پایگاه‌های دائمی جمع‌آوری کمک‌های مردمی در تمامی شهرستان‌های استان فعال هستند و شیرخوارگاه زنجان نیز با شماره حساب مشخص، پذیرای کمک‌های نقدی و غیرنقدی شهروندان است. این کمک‌ها بر اساس نیت خیرین در حوزه‌های مختلف هزینه می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای جامعه هدف، کمک به رفع مشکلات معیشتی خانواده‌های تحت پوشش، ساخت و بازسازی فضاهای فیزیکی مراکز نگهداری و تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز دولتی و مؤسسات دارای مجوز بهزیستی اشاره کرد.

کرمی افزود: در این مدت پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک نقدی، ۳۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک غیرنقدی و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خدمات داوطلبانه در بخش دولتی جذب شده است. همچنین مؤسسات خیریه استان ۱۶ میلیارد تومان کمک جمع‌آوری کرده‌اند که مجموع مشارکت‌ها را به ۵۶ میلیارد تومان رسانده است.

وی تأکید کرد: افزایش مشارکت‌های مردمی حاصل تلاش معاونت مشارکت‌های مردمی بهزیستی و همراهی خیرین بوده و این روند نشان می‌دهد مردم استان زنجان همواره در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیشگام هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: کمک‌های مردمی تنها به صورت نقدی نیست، بلکه به شکل غیرنقدی و خدمات داوطلبانه نیز ارائه می‌شود و این همراهی، امکان توسعه خدمات بهزیستی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف را فراهم کرده است.