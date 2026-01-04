به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی فرهنگی سازمان بهزیستی کشور درباره مشارکت‌های مردمی به این سازمان در در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: مجموع مشارکت‌های نقدی، غیرنقدی و خدماتی جذب‌شده توسط ادارات و مراکز دولتی و مؤسسات غیردولتی همکار با سازمان بهزیستی کشور به حدود ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون تومان رسید، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

رشد پرشتاب مشارکت در سه‌ماهه دوم سال

مطابق این گزارش، مجموع مشارکت‌های جذب‌شده در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱.۶۷۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به سه‌ماهه دوم سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد مشارکت مؤسسات غیردولتی در این بازه زمانی ۶۴ درصد و رشد مشارکت مراکز دولتی ۳۵ درصد بوده است، آماری که نشان‌دهنده نقش فزاینده ظرفیت‌های مردمی و خیریه‌ای در تأمین منابع حمایتی سازمان بهزیستی است.

تمرکز بر معیشت، درمان و توان‌بخشی

در بخش هزینه‌کرد، مجموع منابع نقدی و غیرنقدی مصرف‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۲ هزار و ۹۱۳ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان رسیده است. بیشترین سهم هزینه‌کرد با حدود ۳۹ درصد به کمک برای حل مشکلات معیشتی اختصاص یافته است، موضوعی که نشان‌دهنده اولویت سازمان بهزیستی در پاسخ به فشارهای اقتصادی وارد بر جامعه هدف است.

پس از آن، کمک به هزینه درمان (۱۰ درصد)، خدمات توان‌بخشی و تجهیزات پزشکی (۶ درصد)، احداث، تعمیر و تجهیز مراکز (۸ درصد) و برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و فوق‌برنامه (۷ درصد) در رتبه‌های بعدی هزینه‌کرد قرار دارند.

استان‌های پیشتاز در جذب مشارکت

در میان استان‌ها، خراسان رضوی با جذب بیش از ۳۳۲ میلیارد تومان در رتبه نخست جذب مشارکت قرار گرفته و پس از آن استان‌های تهران، کرمان، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین سهم را از کل مشارکت‌های جذب‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

از منظر نرخ رشد نسبت به سال گذشته، استان‌های سمنان (۱۹۰ درصد)، گلستان (۱۷۶ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۲۷ درصد) بالاترین میزان رشد مشارکت را ثبت کرده‌اند موضوعی که بیانگر فعال شدن ظرفیت‌های جدید مردمی و محلی در برخی استان‌هاست.

بر اساس این گزارش، مشارکت‌های غیرنقدی و خدماتی بخش قابل‌توجهی از منابع حمایتی را تشکیل داده‌اند به‌گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها از جمله مسکن، جهیزیه، خدمات درمانی و توان‌بخشی، سهم مشارکت‌های غیرنقدی در بهبود کیفیت خدمت‌رسانی چشمگیر بوده است.

مجموعه این آمارها نشان می‌دهد که سازمان بهزیستی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توانسته است با اتکا به ظرفیت مشارکت‌های مردمی، خیریه‌ای و نهادی، منابع قابل توجهی را در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای معیشت، درمان و توان‌بخشی جامعه هدف به‌کار گیرد.