بهزیستی در جنگ چه کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی کشور، بررسی گزارش تجمیعی چهارم اقدامات مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی در هفته پنجم جنگ نشان می‌دهد این سازمان توانسته با تکیه بر شبکه داوطلبان، مراکز غیردولتی و ظرفیت‌های مردمی یک پاسخ چندلایه در روزهای جنگ به بحران داشته باشد.

در مجموع ۲۸۶۶۶۶ مورد خدمت حمایتی مستقیم به جامعه هدف ارائه شده و بیش از ۱۰۷۹۲۸۲۹۷۳۵۰۰ ریال (بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان) مشارکت مالی جذب شده است همچنیت ده‌ها هزار نفر از خدمات درمانی، معیشتی، مسکن و حمایتی بهره‌مند شدند.

کدام حوزه‌ها بیشترین بار را داشتند؟

۱. خدمات معیشتی (بسته‌های حمایتی)

در مجموع ۲۲۶۶۰۱ بسته معیشتی میان نیازمندان توزیع شده است. این عدد بزرگ‌ترین سهم خدمات را تشکیل می‌دهد.تمرکز بالا بر بسته‌های معیشتی نشان می‌دهد سیاست اصلی حفظ تاب‌آوری فوری خانوارها است.

۲. خدمات درمانی

در مجموع ۹۱۵۴ نفر دریافت‌کننده خدمات درمانی بودند همچنین ۵۹۹۶۹ البسه توزیع شده است.

در بخش تأمین و تعمیرمسکن در مجموع ۵۴۷ واحد مسکونی مددجویان با کمک گروه‌های جهادی تعمیر شده است.

نقش داوطلبان؛ ستون پنهان عملیات

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، استفاده گسترده از ظرفیت مردمی است و ۳۲۹۸۱۶ مورد بهره‌مندی از ظرفیت داوطلبان انجام شده است و گروه‌های اجتماعی در قالب محب، CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه)، همیاران سلامت روانی اجتماعی و مراکز مثبت زندگی برای ارائه خدمات در محلات اقدام کردند. همچنین تا کنون ۶۶۶ جلسه شورای مشارکت در استان‌ها تشکیل شده است.

تعداد خدمات داوطلبانه حتی از خدمات رسمی هم بیشتر است این یعنی مدل مداخله بهزیستی در بحران به شدت مردم‌پایه بوده است همچنین یک هزار میلیارد تومان مشارکت نقدی جمع‌آوری شده است.

کل مشارکت جذب‌شده ۱۰۷۹۲۸۲۹۷۳۵۰۰ ریال است.این عدد معادل بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان است و نشان‌دهنده اعتماد بالای مردم و نهادها به بهزیستی در بحران است.

میزان کمک‌های جمع آوری شده در برخی استان ها بیشتر بوده است از جمله اصفهان: حدود ۴۹۴ میلیارد ریال. گیلان: بیش از ۶۶۰ میلیارد ریال. البرز: بیش از ۱۷۱ میلیارد ریال.خراسان جنوبی: بیش از ۵۵۸ میلیارد ریال.

این گزارش چند واقعیت مهم را نشان می‌دهد:

بهزیستی از یک نهاد حمایتی به یک سازمان موثر در مدیریت بحران جنگ تبدیل شد.

غلبه رویکرد معیشتی و بیشترین تمرکز بر زنده نگه داشتن معیشت مردم در بحران است.

قدرت شبکه‌های مردمی و حجم بالای خدمات داوطلبانه نشان می‌دهد بدون مردم، این سطح از خدمات ممکن نبود.