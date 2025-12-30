به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حاجتی امروز سهشنبه در مراسم ۹ دی در مصلای الغدیر خرمآباد با اشاره به حضور همیشه در صحنه ملت ایران در دفاع از انقلاب و آرمانهای انقلاب، اظهار داشت: حضور امروز مردم خرمآباد در مراسم ۹ دی قابلتقدیر است و مرحبا بر شما مردم عزیز و ولایتمدار.
وی با بیان اینکه ما در یکی از حساسترین برهه و نقطه تاریخ هستیم، عنوان کرد: در ایام بصیرت هستیم، بصیرت گوهر نابی است که امروز ما را گرد هم آورده است.
امامجمعه موقت اهواز، بیان داشت: بصیرت رد پای در توصیههای دینی دارد، بصیرت و بصیرتافزایی دعای هر روز ما باید باشد.
حجتالاسلام حاجتی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی و بالارفتن نرخ دلار و ارز مردم را رنج میدهد، اما همواره قشر مستضعف جامعه پایکار انقلاب و نظام بوده است، عنوان کرد: ملت سره را ناسره تشخیص میدهد، ملت ما به تبعیت از مقام معظم رهبری پایکار انقلاب و نظام هستند.
وی با تأکید بر اینکه مردم ایران بابصیرت بالایی که دارد، از امت صدر اسلام هم بهتر هستند، گفت: برنامه تجزیه ایران حداقل ۲۵۰ سال است که توسط دشمن طراحی شده است، ۹ دی یک روز تاریخی است تا بصیرت خود را بیشتر کنیم و دشمن را از دوست تشخیص دهیم.
