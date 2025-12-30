دیلمی: ۹ دی سیلی ملت به فتنه و اسلام آمریکایی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دیماه شهرستان گمیشان با اشاره به اهداف برگزاری این اجتماع اظهار کرد: ما امروز گرد هم نیامدهایم تا صرفاً یک روز در تقویم را گرامی بداریم، بلکه آمدهایم از عظمت ملتی سخن بگوییم که در بزنگاههای تاریخی، تمدنساز و سرنوشتساز ظاهر شده است.
وی با بیان اینکه فتنه سال ۱۳۸۸ یک اختلاف انتخاباتی نبود، افزود: فتنه ۸۸ پروژهای پیچیده از سوی نظام سلطه با همراهی جریان نفاق و نفوذ بود که هدف آن شکستن پیوند میان عقلانیت و ایمان و ایجاد فاصله بین امت و امام جامعه بود؛ جنگی شناختی برای بیاعتبارسازی جمهوریت و اسلامیت نظام.
۹ دی؛ روز نصرت الهی و کور شدن چشم فتنه
دیلمی با تأکید بر جایگاه یومالله ۹ دی گفت: نهم دی روزی است که مردم بصیر، دشمنشناس و لحظهشناس، با حضور بههنگام خود در صحنه، از حریم امامت و ولایت دفاع کردند و چشم جریان فتنه را کور و محاسبات نظام سلطه را در میدان بر هم زدند.
وی افزود: ۹ دی نشان داد دفاع از ولایت یک شعار نیست، بلکه ستون هویت انقلاب اسلامی و باور ریشهدار مردم ایران است.
تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به ماهیت گفتمانی ۹ دی گفت: یومالله ۹ دی تقابل عینی و آشکار اسلام ناب محمدی با اسلام آمریکایی بود؛ اسلامی که اهل تسلیم، سکوت و تعظیم در برابر طواغیت عالم است و امروز نمونههای آن را در منطقه بهروشنی میبینیم.
وی ادامه داد: امام راحل و شهدا بار دیگر قرائت صحیح اسلام ناب را به ما آموختند؛ اسلامی که اسلام جهاد، مقاومت و شهادت است و هرگز در برابر زیادهخواهی طواغیت سر خم نمیکند.
ایستادن در طرف درست تاریخ
دیلمی با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: طرف درست تاریخ، جایی است که انبیا و اولیای الهی ایستادهاند؛ یعنی بندگی خدا و اجتناب از طاغوت. ملت ایران با حماسه ۹ دی نشان داد که این مرزبندی را بهدرستی فهمیده و در مسیر صحیح تاریخ ایستاده است.
وحدت، رمز پیروزی و محبوبیت نزد خدا
وی با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا» گفت: جامعهای که مورد محبت خداوند است، جامعهای منسجم، متحد، نفوذناپذیر و اهل جهاد است. استان گلستان نمونه روشن این انسجام و همدلی است که جلوه آن در جنگ ۱۲ روزه بهوضوح دیده شد.
جنگ امروز؛ جنگ ادراکی و رسانهای
دیلمی با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی ناتوان شده است، اظهار کرد: امروز میدان اصلی نبرد، جنگ ادراکی و شناختی است. دشمن با ابزار رسانه، فضای مجازی و تحریف واقعیتها بهدنبال تضعیف اراده و وحدت مردم است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر جهاد تبیین تأکید کردهاند و امروز این جهاد فقط وظیفه نخبگان نیست، بلکه مسئولیت تکتک آحاد جامعه است.
عهد دوباره با ولایت و جبهه مقاومت
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان در پایان با تأکید بر استمرار راه انقلاب گفت: ما با شهدا، امام شهدا و جبهه مقاومت عهد میبندیم که تا آخرین نفس پای ارزشها، ولایت فقیه و دستاوردهای انقلاب بایستیم و لحظهای از مبارزه با نظام سلطه و نابودی رژیم جعلی صهیونیستی عقبنشینی نکنیم.
وی خاطرنشان کرد: این ملت، ملت امام حسین (ع) است؛ ملتی که ایستاده، در حرکت است و به وعده قطعی الهی ایمان دارد.
نظر شما