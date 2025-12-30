  1. استانها
دیلمی: ۹ دی سیلی ملت به فتنه و اسلام آمریکایی بود

گرگان-معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: حماسه ۹ دی پاسخ قاطع مردم بصیر به پروژه نظام سلطه برای ضربه زدن به پیوند امت و امام و بی‌اعتبارسازی اسلام ناب بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی‌ماه شهرستان گمیشان با اشاره به اهداف برگزاری این اجتماع اظهار کرد: ما امروز گرد هم نیامده‌ایم تا صرفاً یک روز در تقویم را گرامی بداریم، بلکه آمده‌ایم از عظمت ملتی سخن بگوییم که در بزنگاه‌های تاریخی، تمدن‌ساز و سرنوشت‌ساز ظاهر شده است.

وی با بیان اینکه فتنه سال ۱۳۸۸ یک اختلاف انتخاباتی نبود، افزود: فتنه ۸۸ پروژه‌ای پیچیده از سوی نظام سلطه با همراهی جریان نفاق و نفوذ بود که هدف آن شکستن پیوند میان عقلانیت و ایمان و ایجاد فاصله بین امت و امام جامعه بود؛ جنگی شناختی برای بی‌اعتبارسازی جمهوریت و اسلامیت نظام.

۹ دی؛ روز نصرت الهی و کور شدن چشم فتنه

دیلمی با تأکید بر جایگاه یوم‌الله ۹ دی گفت: نهم دی روزی است که مردم بصیر، دشمن‌شناس و لحظه‌شناس، با حضور به‌هنگام خود در صحنه، از حریم امامت و ولایت دفاع کردند و چشم جریان فتنه را کور و محاسبات نظام سلطه را در میدان بر هم زدند.

وی افزود: ۹ دی نشان داد دفاع از ولایت یک شعار نیست، بلکه ستون هویت انقلاب اسلامی و باور ریشه‌دار مردم ایران است.

تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به ماهیت گفتمانی ۹ دی گفت: یوم‌الله ۹ دی تقابل عینی و آشکار اسلام ناب محمدی با اسلام آمریکایی بود؛ اسلامی که اهل تسلیم، سکوت و تعظیم در برابر طواغیت عالم است و امروز نمونه‌های آن را در منطقه به‌روشنی می‌بینیم.

وی ادامه داد: امام راحل و شهدا بار دیگر قرائت صحیح اسلام ناب را به ما آموختند؛ اسلامی که اسلام جهاد، مقاومت و شهادت است و هرگز در برابر زیاده‌خواهی طواغیت سر خم نمی‌کند.

ایستادن در طرف درست تاریخ

دیلمی با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: طرف درست تاریخ، جایی است که انبیا و اولیای الهی ایستاده‌اند؛ یعنی بندگی خدا و اجتناب از طاغوت. ملت ایران با حماسه ۹ دی نشان داد که این مرزبندی را به‌درستی فهمیده و در مسیر صحیح تاریخ ایستاده است.

وحدت، رمز پیروزی و محبوبیت نزد خدا

وی با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا» گفت: جامعه‌ای که مورد محبت خداوند است، جامعه‌ای منسجم، متحد، نفوذناپذیر و اهل جهاد است. استان گلستان نمونه روشن این انسجام و همدلی است که جلوه آن در جنگ ۱۲ روزه به‌وضوح دیده شد.

جنگ امروز؛ جنگ ادراکی و رسانه‌ای

دیلمی با بیان اینکه دشمن در عرصه نظامی ناتوان شده است، اظهار کرد: امروز میدان اصلی نبرد، جنگ ادراکی و شناختی است. دشمن با ابزار رسانه، فضای مجازی و تحریف واقعیت‌ها به‌دنبال تضعیف اراده و وحدت مردم است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر جهاد تبیین تأکید کرده‌اند و امروز این جهاد فقط وظیفه نخبگان نیست، بلکه مسئولیت تک‌تک آحاد جامعه است.

عهد دوباره با ولایت و جبهه مقاومت

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان در پایان با تأکید بر استمرار راه انقلاب گفت: ما با شهدا، امام شهدا و جبهه مقاومت عهد می‌بندیم که تا آخرین نفس پای ارزش‌ها، ولایت فقیه و دستاوردهای انقلاب بایستیم و لحظه‌ای از مبارزه با نظام سلطه و نابودی رژیم جعلی صهیونیستی عقب‌نشینی نکنیم.

وی خاطرنشان کرد: این ملت، ملت امام حسین (ع) است؛ ملتی که ایستاده، در حرکت است و به وعده قطعی الهی ایمان دارد.

